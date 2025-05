Neun Niederlagen in Serie: Landesklasse-Vertreter wechselt Trainer

Der Quedlinburger SV hatte im neuen Fußball-Jahr noch keinen Grund zur Freude. In der Landesklasse 3 setzte es in neun Partien neun Niederlagen - zuletzt eine deftige 0:11-Schlappe gegen den Tabellenführer TSV Berßel . Vor dem Endspurt der Saison hat das Kellerkind, das den ersten Nichtabstiegsplatz belegt, mit einem Trainerwechsel reagiert.

Am Montag hätten sich der Vorstand und das bisherige Trainerteam aus Tino Herrchen sowie Andreas Geuer "einvernehmlich auf die Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt", teilte der Landesklasse-Vertreter mit. "Beiden gebührt Dank und Anerkennung, dass sie unsere erste Mannschaft in einer schweren Zeit nach vielen Abgängen und einigem Wellengang übernahmen und ihr bestes gaben", schrieb der QSV zum Abschied. Erst seit dem vergangenen Sommer war das Duo im Amt. Zu den FuPa-Profilen:

Die Nachfolge wurde umgehend geklärt. "Nun übernimmt „Charly" Fehnle, vielen Quedlinburgern und Fußballfreunden in der Umgebung bekannt, ab sofort die Verantwortung über das Team. An seiner Seite begrüßen wir Steffen Morcinek", schrieb der QSV. Mario "Charly" Fehnle war zuletzt im Nachwuchs der Quedlinburger tätig, Steffen Morcinek coachte zuvor lange Jahre beim SV Germania Gernrode. "Beiden wünschen wir viel Erfolg und Freude", so der Landesklasse-Vertreter.