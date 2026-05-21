Neun Neuzugänge für den SV Blau-Weiss Murg

Der SV Blau-Weiß Murg hat vor kurzem die Verpflichtung des neuen Trainers Tolga Polat bekannt gegeben. Der 43-Jährige war zuletzt als Coach beim A-Kreisligisten FSV Rheinfelden II tätig und übernimmt zur neuen Saison das Traineramt bei seinem Heimatverein Murg. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga in die Kreisliga A und dem bevorstehenden Umbruch muss sich der Verein um Neuzugänge bemühen.
Der erste offizielle Transfer der Murger war der Zugang von Julian Ernst, der aus Laufenburg kommt. Der 23-Jährige soll künftig als spielender Co-Trainer bei Blau-Weiß auflaufen. Inzwischen stehen neun weitere Verpflichtungen fest. So ist Ernst nicht der einzige Neuzugang aus Laufenburg. Dazu kommen noch Luca Delpho (19) aus der A-Jugend-Mannschaft des JFV Region Laufenburg und Elias Gölzlin (20), der sein erstes Aktivjahr in der zweiten Mannschaft des SV 08 Laufenburg in der Kreisliga absolviert.
Dazu kommen weitere Verpflichtungen junger Spieler aus Rheinfelden. Neron (20) und Anis Jashari (19) wechseln vom FSV Rheinfelden II auch zum SV BW Murg. Weitere Transfers sind Selim Boru (34) vom B-Kreisligisten SV Albbruck, Janne Mutter (18) vom FC 08 Bad Säckingen, Petrit Baliu (38), der nach seiner einjährigen Pause zurück in den Fußball kehrt, Flavio Giurintano (19) sowie Ardian Shijaku (19) von der Spielvereinigung Wehr. Besonders auffallend ist die Verpflichtung vieler junger Spieler, die gerade aus dem Jugendfußball hoch in eine Männermannschaft wechseln.