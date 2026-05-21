Neun Neuzugänge für den SV Blau-Weiss Murg

Derzeit noch im Trikot des SV 08 Laufenburg II zu sehen: Elias Gölzlin (rechts) – Foto: SSR Media

Der SV Blau-Weiß Murg hat vor kurzem die Verpflichtung des neuen Trainers Tolga Polat bekannt gegeben. Der 43-Jährige war zuletzt als Coach beim A-Kreisligisten FSV Rheinfelden II tätig und übernimmt zur neuen Saison das Traineramt bei seinem Heimatverein Murg. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga in die Kreisliga A und dem bevorstehenden Umbruch muss sich der Verein um Neuzugänge bemühen.

Der erste offizielle Transfer der Murger war der Zugang von Julian Ernst, der aus Laufenburg kommt. Der 23-Jährige soll künftig als spielender Co-Trainer bei Blau-Weiß auflaufen. Inzwischen stehen neun weitere Verpflichtungen fest. So ist Ernst nicht der einzige Neuzugang aus Laufenburg. Dazu kommen noch Luca Delpho (19) aus der A-Jugend-Mannschaft des JFV Region Laufenburg und Elias Gölzlin (20), der sein erstes Aktivjahr in der zweiten Mannschaft des SV 08 Laufenburg in der Kreisliga absolviert.