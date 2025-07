Neun Neuzugänge: Füchse holen Torjäger von Türkspor

Der wohl spannendste Name ist Victor Sunday. Der 26-Jährige wechselt vom Ligakontrahenten Türkspor in den Fuchsbau und bringt starke Torquoten mit. Der Nigerianer spielte zunächst für Spandau 06, zerschoss dort in der Saison 2018/19 zunächst die Kreisliga C für die zweite Mannschaft, rückte anschließend in die erste Mannschaft auf. Für die erzielte Sunday 21/22 in 33 Partien 22 Tore, legte sechs weitere auf. Aus Spandau ging es für ihn dann nach Brandenburg an der Havel. Für den BSC Süd traf Sunday zehn Mal in der Brandenburgliga. In der vergangenen Saison trug er schließlich das Trikot von Berlin Türkspor. Mit 22 Treffern belegte der Stürmer den vierten Platz in der Torschützenliste der höchsten Berliner Spielklasse. Nun soll er für die Füchse auf Torejagd gehen.

Mit Cengizhan Haney und Bekir Gündogdu wechseln zwei weitere Spieler von anderen Berlin-Ligisten zu den Füchsen. Haney (19) lief in der abgelaufenen Spielzeit für den Frohnauer SC auf, erzielte neun Tore und legte vier weitere auf. Gündogdu trug das Trikot des Aufsteigers Polar Pinguin. Der 20-jährige Defensivakteur, der beim BAK und TeBe im Nachwuchs spielte, stand in 17 Berlin-Liga-Spielen auf dem Platz.