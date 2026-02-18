Neun Neuzugänge: AFC Köln setzt Umbruch fort

Der Afrika FC Köln hat im Winter seinen Kader deutlich umgebaut. – Foto: AFC Köln

Nach dem Umbruch im Vorstand des Afrika FC Köln geht es nun auch in der sportlichen Personalplanung weiter voran. Gleich neun Neuzugänge hat der C-Ligist in der Winterpause dazugeholt. Damit ist der Grundstein für das durchaus ambitionierte Ziel - in den kommenden Jahren in Richtung Kreisliga A zu schauen - gelegt.

Der Tabellenzehnte der Kreisliga C1 Köln verstärkt sich zur Rückrunde mit Shihap Belamri, Roni Osman, Mohammed Aloui, Yassin Arrais, Mohammed Bobo Fidel, Alperen Kayiran, Youssef Alaoui M. Hamedi, Mohammed Alaoui M. Hamedi, Lorden Anash Bobie und Joffrey Kayumba-Ntanda. Yves-Alain Amon ist seit November dabei, zudem sind zwei weitere Akteure sind auf dem Sprung in den Kölner Nordwesten. "Der Fokus der Verpflichtungen lag klar auf jungen Spielern, um den Kader zu verjüngen und eine Mannschaft aufzubauen, die perspektivisch zusammenbleibt und sich über die Saison hinaus entwickelt", erklärt Raoul Dia, der seit vergangenem Herbst als zweiter Vorsitzender agiert. Ein zentraler Faktor bei der Kaderplanung: Das Netzwerk von Karim Zaiani, der ebenfalls im Winter dazukam und Cheftrainer Claude Koulefionou als spielender Co-Trainer unterstützen wird.

Klarer Auftrag an das Trainerteam

Im Unterschied zu den Aufstiegszielen für die kommenden Jahre, geht es im Laufe der Rückrunde in erster Linie um den Klassenerhalt. Zur Saisonhalbzeit hat der AFC vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Gerade defensiv habe man mit 58 Gegentoren bisher zu viel zugelassen, so Dia: Das Trainerteam sei nun in der Verantwortung, "schnell Struktur, Ordnung und defensive Stabilität ins Spiel zu bringen. Nach dem personellen Umbruch braucht es jetzt intensive Trainingsarbeit und klare Abläufe, damit sich der Einsatz neben dem Platz auch sportlich auszahlt."