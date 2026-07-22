Neun Neue für Uffenheim: FVU gerüstet vor Bezirksliga-Start

Vor dem Saisonauftakt in der Bezirksliga am kommenden Sonntag (26. Juli, 15 Uhr) gegen die DJK Limes hat der FV Uffenheim die Neuzugänge vorgestellt. Das neue Trainerteam um Uwe Bößendörfer, Selim Karabulut, Dirk Müller und dem Landesliga-erfahrenen Silas Krebelder (SpVgg Giebelstadt) kann zur neuen Spielzeit gleich neun Neue im Bezirksliga-Kader begrüßen.
Besonders stolz ist der Verein über die Beförderung von vier Nachwuchstalenten: Mit Orkun Kücükbayrak, Emil Gräf, Paul Gräf und Hasan Ogarsh (fehlt im Bild) schaffen gleich vier Talente den Sprung aus der Jugend in den Herrenbereich.
Für den Klub ist die Beförderung der eigenen Junioren „ein weiterer Beleg für die starke Nachwuchsarbeit beim FVU“, teilt der Verein auf den eigenen Kanälen mit. Zudem gehört André Röttlingshöfer in der neuen Saison fest zum Kader der 1. Mannschaft und soll in der Bezirksliga den nächsten Entwicklungsschritt gehen.
Auch extern haben sich die Grün-Weißen verstärkt. Ein namhafter Neuzugang für die Offensive ist Leon Uhrlau, der aus dem Landesliga-Kader des SV Gutenstetten Steinachgrund nach Uffenheim wechselt und Qualität für die Offensive verspricht.
Ebenfalls neu im Team ist Sean Sendel, der sich vom TSV Markt Nordheim dem FVU anschließt. Komplettiert wird das Feld der externen Zugänge durch Emil Rieger. Der 17-Jährige bringt Qualität für die Offensive mit und Potenzial. Der Verein heißt die Neuen willkommen und blickt positiv auf den Start: „Wir wünschen euch allen eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison mit vielen unvergesslichen Momenten im grün-weißen Trikot.“
1. FV Uffenheim
Trainer: Dirk Müller
Zugänge: Silas Krebelder (SpVgg Giebelstadt), Leon Uhrlau (SV Gutenstetten-Steinachgrund), Ricardo Höfer (SV Gutenstetten-Steinachgrund), André Röttlingshöfer (ESV Ansbach/Eyb), Emil Rieger (Dettelbach u. O.), Orkun Kücükbayrak, Emil Gräf, Paul Gräf und Hasan Ogarsh (alle eigene Jugend)
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