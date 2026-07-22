Neun Neue für Uffenheim: FVU gerüstet vor Bezirksliga-Start Trainerquartett begrüßt Neuzugänge im Bezirksliga-Kader +++ Gleich vier Jugendspieler schaffen in Uffenheim den Sprung zu den Herren +++ Externes Quartett bringt Qualität von btfm · Heute, 12:03 Uhr · 0 Leser

Willkommen im Seewiesen-Stadion! Am Sonntag startet der FV Uffenheim in die neue Bezirksliga-Saison. – Foto: FV Uffenheim

Vor dem Saisonauftakt in der Bezirksliga am kommenden Sonntag (26. Juli, 15 Uhr) gegen die DJK Limes hat der FV Uffenheim die Neuzugänge vorgestellt. Das neue Trainerteam um Uwe Bößendörfer, Selim Karabulut, Dirk Müller und dem Landesliga-erfahrenen Silas Krebelder (SpVgg Giebelstadt) kann zur neuen Spielzeit gleich neun Neue im Bezirksliga-Kader begrüßen.

Besonders stolz ist der Verein über die Beförderung von vier Nachwuchstalenten: Mit Orkun Kücükbayrak, Emil Gräf, Paul Gräf und Hasan Ogarsh (fehlt im Bild) schaffen gleich vier Talente den Sprung aus der Jugend in den Herrenbereich. Für den Klub ist die Beförderung der eigenen Junioren „ein weiterer Beleg für die starke Nachwuchsarbeit beim FVU“, teilt der Verein auf den eigenen Kanälen mit. Zudem gehört André Röttlingshöfer in der neuen Saison fest zum Kader der 1. Mannschaft und soll in der Bezirksliga den nächsten Entwicklungsschritt gehen.