Neun Nachholspiele: Lok vorn, Jena jagt - Kellerkinder spielen um Luft

In der Regionalliga Nordost folgt nach den Witterungsproblemen vorletzte Woche nun ein kompletter Nachholspieltag unter der Woche – und der trifft die Liga genau dort, wo sie am empfindlichsten ist: an der Spitze und im Keller. Lok Leipzig führt mit 52 Punkten (47:17 Tore), Carl Zeiss Jena steht mit 44 dahinter, während Hallescher FC (41) und Erfurt (40) direkt folgen. Unten kämpfen Hertha 03 (9 Punkte), BSG Chemie (13) und Eilenburg (15) gegen den Abgrund – bei einem festen Absteiger und der Möglichkeit, dass sich die Zahl der gefährlichen Plätze erhöht. Die jüngsten Ergebnisse vom 24. Spieltag sind dabei der frische Pulsschlag: Eilenburg schlug Jena, Preussen gewann in Erfurt, Lok siegte in Luckenwalde, Chemnitz zerlegte Babelsberg – und genau diese Emotionen tragen die Teams jetzt in die Nachholnächte.

Morgen, 19:00 Uhr FC Eilenburg Eilenburg Hertha BSC Hertha BSC II



Hier trifft Kellerdruck auf brüchige Sicherheit. FC Eilenburg ist 16. mit 15 Punkten (21 Spiele, 19:39 Tore) – und kommt mit einem echten Mutmacher: Am 27.02.26 gewann Eilenburg gegen Carl Zeiss Jena 2:1. Hertha BSC II steht als 11. bei 24 Punkten (20 Spiele, 30:40 Tore) und hat zuletzt im direkten Duell beim BFC Dynamo 3:1 gewonnen. Das Hinspiel war torreich und eindeutig: Hertha BSC II – FC Eilenburg 5:2 (08.08.25). Eilenburg hat also etwas gutzumachen – und gleichzeitig gezeigt, dass es Favoriten schlagen kann. Hertha II weiß, wie gefährlich ein Gegner wird, der plötzlich wieder glaubt.

Morgen, 19:00 Uhr BFC Dynamo BFC Dynamo BFC Preussen BFC Preussen



Ein Berliner Duell mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen – und doch gleicher Dringlichkeit. BFC Dynamo steht auf Rang 15 mit 17 Punkten (19 Spiele, 21:33 Tore) und musste zuletzt eine bittere Heimniederlage schlucken: 1:3 gegen Hertha BSC II (27.02.26). BFC Preussen (Aufsteiger) ist Achter mit 29 Punkten aus 18 Spielen (26:23 Tore) – und kommt mit breiter Brust, weil Preussen am 28.02.26 bei Rot-Weiß Erfurt 1:0 gewann. Das Hinspiel gewann Dynamo knapp auswärts: BFC Preussen – BFC Dynamo 1:2 (09.08.25). Für Dynamo ist es ein Spiel um Luft, für Preussen eines um Bestätigung – und um das Gefühl, dass der Aufsteiger nicht nur punktet, sondern Richtung obere Hälfte marschiert.

Morgen, 19:00 Uhr FSV Zwickau FSV Zwickau SV Babelsberg 03 Babelsberg



Zwickau steckt im Verfolgerfeld fest und spürt, dass jeder Ausrutscher die eigenen Ambitionen frisst. FSV Zwickau ist Fünfter mit 36 Punkten (21 Spiele, 32:26 Tore) und kam zuletzt zu einem 2:2 gegen VSG Altglienicke (28.02.26). SV Babelsberg 03 steht als 13. bei 20 Punkten (20 Spiele, 29:38 Tore) – und wurde am 27.02.26 in Chemnitz mit 1:5 überrollt. Das Hinspiel war klar für Zwickau: Babelsberg – Zwickau 0:2 (09.08.25). Zwickau will den nächsten Schritt nach oben, Babelsberg braucht jeden Punkt, um nicht tiefer in den Sog zu geraten.

Morgen, 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena VSG Altglienicke Altglienicke



Ein Spiel, das im Kopf sofort nach Spitzendruck klingt. Carl Zeiss Jena ist Zweiter mit 44 Punkten (21 Spiele, 41:21 Tore) – aber das Polster nach unten ist kleiner als die Sehnsucht nach oben. Der Dämpfer zuletzt war heftig: 2:1-Niederlage in Eilenburg (27.02.26). VSG Altglienicke steht als Sechster bei 35 Punkten (20 Spiele, 32:22 Tore) und holte zuletzt ein 2:2 in Zwickau (28.02.26). Das Hinspiel gewann Altglienicke: Altglienicke – Jena 2:1 (08.08.25). Jena trägt also eine offene Rechnung – und weiß, dass man im Aufstiegsrennen solche Spiele nicht liegenlassen darf, wenn Lok vorn nicht wackelt.

---

Punktgleich, aber nicht gleich sicher: FSV 63 Luckenwalde ist Zehnter mit 26 Punkten (19 Spiele, 23:28 Tore), 1. FC Magdeburg II (Aufsteiger) ist Neunter ebenfalls mit 26 Punkten (21 Spiele, 35:32 Tore). Luckenwalde verlor zuletzt 0:3 gegen Lok Leipzig (28.02.26). Magdeburg II war am 01.03.26 bei Greifswald im Einsatz (ohne Ergebnisangabe). Das Hinspiel gewann Luckenwalde auswärts: Magdeburg II – Luckenwalde 1:2 (09.08.25). Jetzt geht es um die kleine Vorherrschaft im Mittelfeld – und um das Gefühl, nicht in Richtung Abstiegszone abzukippen.



Punktgleich, aber nicht gleich sicher: FSV 63 Luckenwalde ist Zehnter mit 26 Punkten (19 Spiele, 23:28 Tore), 1. FC Magdeburg II (Aufsteiger) ist Neunter ebenfalls mit 26 Punkten (21 Spiele, 35:32 Tore). Luckenwalde verlor zuletzt 0:3 gegen Lok Leipzig (28.02.26). Magdeburg II war am 01.03.26 bei Greifswald im Einsatz (ohne Ergebnisangabe). Das Hinspiel gewann Luckenwalde auswärts: Magdeburg II – Luckenwalde 1:2 (09.08.25). Jetzt geht es um die kleine Vorherrschaft im Mittelfeld – und um das Gefühl, nicht in Richtung Abstiegszone abzukippen. Punktgleich, aber nicht gleich sicher: FSV 63 Luckenwalde ist Zehnter mit 26 Punkten (19 Spiele, 23:28 Tore), 1. FC Magdeburg II (Aufsteiger) ist Neunter ebenfalls mit 26 Punkten (21 Spiele, 35:32 Tore). Luckenwalde verlor zuletzt 0:3 gegen Lok Leipzig (28.02.26). Magdeburg II war am 01.03.26 bei Greifswald im Einsatz (ohne Ergebnisangabe). Das Hinspiel gewann Luckenwalde auswärts: Magdeburg II – Luckenwalde 1:2 (09.08.25). Jetzt geht es um die kleine Vorherrschaft im Mittelfeld – und um das Gefühl, nicht in Richtung Abstiegszone abzukippen. ---

Mi., 04.03.2026, 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig BSG Chemie Chemnitzer FC ChemnitzerFC



Kellerkampf trifft auf Aufschwung. BSG Chemie Leipzig ist 17. mit 13 Punkten (20 Spiele, 17:31 Tore) und musste zuletzt eine klare Niederlage hinnehmen: 0:2 gegen Hallescher FC (01.03.26). Chemnitzer FC kommt als Siebter mit 34 Punkten (22 Spiele, 36:30 Tore) – und mit einem Ergebnis, das nach Ansage klingt: 5:1 gegen Babelsberg (27.02.26). Das Hinspiel gewann Chemnitz knapp: Chemnitzer FC – BSG Chemie 1:0 (13.08.25). Chemie braucht jeden Punkt wie Wasser, Chemnitz will den eigenen Lauf festigen und darf in solchen Spielen nicht den Hebel aus der Hand geben.

Mi., 04.03.2026, 19:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 Hallescher FC HallescherFC



Für FC Hertha 03 Zehlendorf wird jedes Spiel zum Ringen um Zeit. Schlusslicht mit 9 Punkten (18 Spiele, 15:34 Tore) – und zuletzt immerhin ein Lebenszeichen: 1:1 gegen ZFC Meuselwitz (01.03.26). Hallescher FC steht auf Rang 3 mit 41 Punkten (22 Spiele, 34:20 Tore) und gewann zuletzt bei BSG Chemie 2:0. Das Hinspiel war deutlich: Halle – Hertha 03 5:1 (09.08.25). Zehlendorf braucht diesmal etwas, das über Mut hinausgeht. Halle muss liefern, weil Jena und Erfurt im Nacken sitzen und jeder Punkt im oberen Feld nach Pflicht aussieht.

---

Der Spitzenreiter reist zum Team aus dem Mittelfeld – und weiß, dass solche Abende Meisterschaftsgefühl formen. Lok Leipzig führt mit 52 Punkten (22 Spiele, 47:17 Tore) und kommt aus einem souveränen 3:0 in Luckenwalde (28.02.26). ZFC Meuselwitz steht als 12. bei 23 Punkten (20 Spiele, 27:31 Tore) und holte zuletzt ein 1:1 bei Hertha 03 (01.03.26). Das Hinspiel war hauchdünn: Lok – Meuselwitz 1:0 (10.08.25). Meuselwitz weiß also, wie nah man dran sein kann. Lok weiß, dass genau diese knappen Spiele die Spitze absichern – und dass Jena jedes Zögern sofort nutzt.



Der Spitzenreiter reist zum Team aus dem Mittelfeld – und weiß, dass solche Abende Meisterschaftsgefühl formen. Lok Leipzig führt mit 52 Punkten (22 Spiele, 47:17 Tore) und kommt aus einem souveränen 3:0 in Luckenwalde (28.02.26). ZFC Meuselwitz steht als 12. bei 23 Punkten (20 Spiele, 27:31 Tore) und holte zuletzt ein 1:1 bei Hertha 03 (01.03.26). Das Hinspiel war hauchdünn: Lok – Meuselwitz 1:0 (10.08.25). Meuselwitz weiß also, wie nah man dran sein kann. Lok weiß, dass genau diese knappen Spiele die Spitze absichern – und dass Jena jedes Zögern sofort nutzt. Der Spitzenreiter reist zum Team aus dem Mittelfeld – und weiß, dass solche Abende Meisterschaftsgefühl formen. Lok Leipzig führt mit 52 Punkten (22 Spiele, 47:17 Tore) und kommt aus einem souveränen 3:0 in Luckenwalde (28.02.26). ZFC Meuselwitz steht als 12. bei 23 Punkten (20 Spiele, 27:31 Tore) und holte zuletzt ein 1:1 bei Hertha 03 (01.03.26). Das Hinspiel war hauchdünn: Lok – Meuselwitz 1:0 (10.08.25). Meuselwitz weiß also, wie nah man dran sein kann. Lok weiß, dass genau diese knappen Spiele die Spitze absichern – und dass Jena jedes Zögern sofort nutzt. ---



Ein Duell, das nach Tabellengegensatz aussieht, aber nach Intensität schreit. Greifswalder FC ist 14. mit 19 Punkten (20 Spiele, 21:31 Tore) und war am 01.03.26 gegen Magdeburg II im Einsatz (ohne Ergebnisangabe). FC Rot-Weiß Erfurt ist Vierter mit 40 Punkten (22 Spiele, 39:28 Tore) – und kommt mit einem schmerzhaften Dämpfer: 0:1 zu Hause gegen BFC Preussen (28.02.26). Das Hinspiel gewann Erfurt knapp: Erfurt – Greifswald 3:2 (10.08.25). Greifswald braucht Punkte gegen das Abrutschen, Erfurt braucht eine Antwort, um nicht den Anschluss an Halle und Jena zu verlieren.