Holz-Wahlschied (gelb) und der FC Blau-Weiß St. Wendel (hier eine Szene vom 4:1-Sieg der Holzer am 10. August) müssen beide im Achtelfinale zu einem Kreisligisten fahren. – Foto: Jonas Jakobs

Neun Landesligisten sind noch dabei Achtelfinale im Kreispokal Nordsaar am 3. September Verlinkte Inhalte Pokal Nordsaar

Die 16 Mannschaften, die das Achtelfinale bestreiten und um die zwei freien Plätze im Saarlandpokal streiten, setzen sich wie folgt zusammen: Zwei Kreisligisten A, fünf Bezirksligamannschaften und neun Vereine aus der Landesliga Nord

Wenn man sich das Achtelfinale des Kreispokals im Nordsaarbereich anschaut, fällt auf, dass die beiden ungeschlagenen Tabellenführer der Kreisliga A Nord noch dabei sind. Spektakulär ist die Partie der neu gegründeten Victoria aus St. Wendel gegen die Blau-Weißen aus dem gleichen Ort, die allerdings zwei Klassen höher derzeit auf Platz 11 rangieren. Paarungen des Achtelfinales

Der Zweite der Kreisliga A Nord, der TSV Sotzweiler-Bergweiler hat mit dem Tabellenvierten der Landesliga Nordost, der SV Holz-Wahlschied, ein noch dickeres Brett zu bohren. Die Spitzenpartie des gesamten Achtelfinals wurde allerdings auf den 10. September verlegt. Dann muss der FC Uchtelfangen bei der punktgleichen SG Scheuern-Steinbach-Dörsdorf antreten. Es spielen also Spitzenreiter der Landesliga gegen den punktgleichen Verfolger. Außerdem gibt es noch zwei wietere landesligainterne Spiele, deren Ausgang angesichts der tabellenposition aber völlig offen ist. Zum einen empfängt der Achte aus Heusweiler den Zehnten aus Hirzweiler-Welschbach-Stennweiler und am Donnerstag muss Göttelborn (5.) fast 60 Kilometer nach Oberkirchen-Grügelborn (7.) reisen.