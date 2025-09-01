Neun Landesligisten sind noch dabei

Die 16 Mannschaften, die das Achtelfinale bestreiten und um die zwei freien Plätze im Saarlandpokal streiten, setzen sich wie folgt zusammen: Zwei Kreisligisten A, fünf Bezirksligamannschaften und neun Vereine aus der Landesliga Nord
Wenn man sich das Achtelfinale des Kreispokals im Nordsaarbereich anschaut, fällt auf, dass die beiden ungeschlagenen Tabellenführer der Kreisliga A Nord noch dabei sind. Spektakulär ist die Partie der neu gegründeten Victoria aus St. Wendel gegen die Blau-Weißen aus dem gleichen Ort, die allerdings zwei Klassen höher derzeit auf Platz 11 rangieren.
Der Zweite der Kreisliga A Nord, der TSV Sotzweiler-Bergweiler hat mit dem Tabellenvierten der Landesliga Nordost, der SV Holz-Wahlschied, ein noch dickeres Brett zu bohren. Die Spitzenpartie des gesamten Achtelfinals wurde allerdings auf den 10. September verlegt. Dann muss der FC Uchtelfangen bei der punktgleichen SG Scheuern-Steinbach-Dörsdorf antreten. Es spielen also Spitzenreiter der Landesliga gegen den punktgleichen Verfolger.
Außerdem gibt es noch zwei wietere landesligainterne Spiele, deren Ausgang angesichts der tabellenposition aber völlig offen ist. Zum einen empfängt der Achte aus Heusweiler den Zehnten aus Hirzweiler-Welschbach-Stennweiler und am Donnerstag muss Göttelborn (5.) fast 60 Kilometer nach Oberkirchen-Grügelborn (7.) reisen.
Während die Bezirksliga Ill/Theel noch vier Eisen im Feuer hat, ist der FC Lautenbach der letzte Vertreter aus der Bezirksliga Blies/Nahe. Lautenbach fährt nach Dirmingen-Berschweiler, die für ihre guten Leistungen im Pokal bekannt sind und im Vorjahr mit tollen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht haben.
Der SV Bubach-Calmesweiler fährt zum zweiten Bezirksliga-Duell zum Tabellennachbarn nach Wemmetsweiler und die SG Thalexweiler-Aschbach muss sich mit dem Landesligisten aus Kutzhof auseinandersetzen.
Da der komplette Turnierbaum steht, kann man sich auch schon anschauen, wer in einem möglichen Viertel- oder Halbfinale warten könnte. Und das sind gute Nachrichten für unsere Pokalspezialisten aus Dirmingen-Berschweiler. Sie stheen im Baum ganz oben und hätten in den folgenden Runden auf jeden Fall Heimrecht, wenn Sie nicht noch gegen einen der beiden Kreisligisten antreten müssen.