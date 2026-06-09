Neun Kreisliga-Abgänge und spannender Landesliga-Transfer

– Foto: Jacqueline Maier

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der TSV Crailsheim kann auch in der Saison 2026/2027 auf Azer Chatti setzen. Der tunesische Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag beim Landesligisten verlängert und bleibt damit Teil des Kaders. Chatti war vom Croissant Sportif de M’saken nach Crailsheim gewechselt und hat sich seitdem in die Mannschaft integriert. Mit seinem Einsatzwillen und seiner Qualität gilt er als wichtiger Bestandteil für die kommende Spielzeit. Der TSV freut sich, den gemeinsamen Weg fortzusetzen.

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Sport-Union Neckarsulm

Die Sport-Union Neckarsulm verstärkt ihren Kader für die Landesliga Württemberg, Staffel 1, mit Matteo Xhihani. Der 21-Jährige wechselt von der SpVgg Neckarelz zur SUN und sammelte dort in der vergangenen Saison als Stammspieler Verbandsliga-Erfahrung. Seine Vielseitigkeit macht ihn besonders wertvoll: Matteo Xhihani kann im offensiven und defensiven Zentrum eingesetzt werden, ist aber auch auf der Linksverteidigerposition eine Option. Mit seiner Erfahrung, seinem Potenzial und regionalem Bezug passt er gut zur Sport-Union.

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SV Ebersbach/Fils II

Der SV Ebersbach/Fils II verabschiedet nach der Saison mehrere Spieler aus seiner U23. Bleard Blaqcori, Robin Steinborn, Vincent Mangold, Dennis Wagner, Marvin Auwärter, Julian Schönhaar, Fabian Ujupaj und Felix Kobelt verlassen den Kreisligisten. Robin Steinborn rückt in die erste Mannschaft auf, Felix Kobelt wechselt zum TSV Deizisau. Vincent Mangold, Bleard Blaqcori, Dennis Wagner, Fabian Ujupaj, Marvin Auwärter und Julian Schönhaar beenden ihre Karriere. Der SVE bedankt sich für Einsatz, Teamgeist und gemeinsame Zeit.

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