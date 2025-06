Neun Jahre SVG Göttingen enden! Keeper geht in die Hessenliga

Eine Ära geht zu Ende. Die SVG Göttingen hatte über Jahre hinweg einen sicheren Rückhalt im Tor, doch nach neun Jahren wird Omar Younes den Verein nun verlassen. Die 0:1-Niederlage gegen den Meister Wolfenbüttel am 12.4 war das letzte Spiel des Syrers für den Landesligisten..

Denn ab sofort wird sich der Keeper dem Hessenligisten KSV Baunatal anschließen. Im Zuge des Krieges kam Omar Younes 2016 aus Syrien nach Deutschland und schloss sich der SVG an. Schnell wurde er zur Stammkraft bei den Schwarz-Weißen und kam insgesamt auf 143 Ligaspiele in Oberliga und Landesliga, wobei Younes 37 Mal zu Null blieb.

„Ich kann mich noch sehr gut an den Tag erinnern, als Knut und ich mit Omar das erste Mal gesprochen haben. Vor uns saß ein schüchterner junger Mann, der für seine kurze Zeit in Deutschland schon sehr gut deutsch gesprochen hat und der uns mit seiner Art sofort beindruckt hat. Seinerzeit war noch nicht abzusehen, wie sich Omar leistungsmäßig entwickeln wird. Omar war ein Glücksgriff für unseren Verein und ich möchte ihm von Herzen für die lange, gemeinsame Zeit danken. Sportlich trennen sich die Wege, freundschaftlich werden sie immer bestehen bleiben“, so Vorstand Sport, Thorsten Tunkel.