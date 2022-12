Neun in der Verlosung: Schwandorf sucht seinen Stadtmeister Das Prozedere bleibt das alte – Gelingt dem diesjährigen Ausrichter aus Ettmannsdorf die Titelverteidigung?

Das Prozedere bleibt das übliche. Auf die in zwei Gruppen gestaffelte Vorrunde folgen die Halbfinals mit den zwei Erstplatzierten aus jeder Gruppe sowie die Platzierungsspiele. Das Endspiel steht für 19 Uhr auf dem Plan, ehe die Siegerehrung im Konard-Max-Kunz-Saal der Oberpfalzhalle das offizielle Ende dieses Hallentages markiert. Gespielt werden jeweils einmal zwölf Minuten, im Finale zweimal zehn Minuten – und zwar ohne Bande. Der Stadtmeister erhält den Siegerteller, die drei besten Teams der Endabrechnung bekommen einen Spielball.



Sportlich geht die Rolle des Titelfavoriten an den SV Schwandorf-Ettmannsdorf, der in diesem Jahr als Ausrichter fungiert. Logisch – als klassenhöchster Starter führt kein Weg am Titelverteidiger vorbei. Heuer tritt Ettmannsdorf mit seiner Bezirksliga-Reserve an. Mal sehen, ob dennoch das ein oder andere Gesicht aus der Landesliga-Mannschaft mit von der Partie sein wird.



Interesse weckt ein Vorrundengegner des SVSE. Der 2020 gegründete FC Vatanspor Schwandorf gibt sein allererstes Stelldichein bei der Stadtmeisterschaft, wird nach Lage der Dinge aber wohl außer Konkurrenz antreten, weil die Aufnahme in den Stadtverband erst noch erfolgen muss. Nicht zuletzt, weil die „Multikulti-Truppe“ von ihrem türkischen Trainer Yasin Yazici in der B-Klasse aktuell ordentlich für Furore sorgt – und übrigens den höchsten Toreschnitt aller Oberpfälzer Herrenteams vorweist – könnte Vatanspor als klassenniedrigster Vertreter durchaus für ein bisschen Spektakel gut sein.



Gruppe A: SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (Bezirksliga Süd), ASV Fronberg (A-Klasse Nord), TSV 1880 Schwandorf (A-Klasse Süd), SV Haselbach (Kreisklasse Nord), FC Vatanspor Schwandorf (B-Klasse 5).



Gruppe B: FT Eintracht Schwandorf (Kreisliga West), SC Weinberg Schwandorf (Kreisklasse Nord), TSV Klardorf (A-Klasse Süd), SC Kreith-Pittersberg (A-Klasse Nord). Hier geht's zum kompletten Spielplan (einfach klicken).