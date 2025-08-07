 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
Der FC Wittlingen um Arian Palatini (rechts) traf bereits 2023 in der ersten Pokalrunde auf den Freiburger FC. Die Kandertäler, seinerzeit Bezirksligist, unterlagen dem damaligen Oberliga-Absteiger mit 1:5.
Neun Hochrhein-Teams kämpfen um die zweite Pokalrunde

In der ersten Runde des südbadischen Verbandspokals schickt der Fußballbezirk neun Teams ins Rennen.

Sicher ist: Zwei Hochrhein-Clubs werden die nächste Runde erreichen.

Die überbezirkliche Fußballsaison in Südbaden nimmt Fahrt auf. Eine Woche vor dem Start der Verbands- und Landesliga steht an diesem Wochenende die erste Runde des Verbandspokals an. In den letzten drei Jahren waren die Zweitrundenteilnehmer vom Hochrhein an einer Hand abzuzählen. Heuer werden mindestens zwei Vereine aus dem Bezirk die nächste Runde erreichen.

Zum einen fordert Bezirksligist FC Zell den Landesligisten FV Lörrach-Brombach heraus (Sonntag, 15 Uhr). Zum anderen trifft Landesligist TuS Binzen auf Verbandsliga-Aufsteiger SV 08 Laufenburg (Samstag, 17 Uhr). Wer sich in diesem Duell durchsetzt, empfängt in der zweiten Runde einen Landesligisten: entweder den FC Tiengen oder den SV Aasen (Sonntag, 14.30 Uhr).

