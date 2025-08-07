Neun Hochrhein-Teams kämpfen um die zweite Pokalrunde

Die überbezirkliche Fußballsaison in Südbaden nimmt Fahrt auf. Eine Woche vor dem Start der Verbands- und Landesliga steht an diesem Wochenende die erste Runde des Verbandspokals an. In den letzten drei Jahren waren die Zweitrundenteilnehmer vom Hochrhein an einer Hand abzuzählen. Heuer werden mindestens zwei Vereine aus dem Bezirk die nächste Runde erreichen.