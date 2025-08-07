Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der FC Wittlingen um Arian Palatini (rechts) traf bereits 2023 in der ersten Pokalrunde auf den Freiburger FC. Die Kandertäler, seinerzeit Bezirksligist, unterlagen dem damaligen Oberliga-Absteiger mit 1:5. – Foto: Matthias Konzok
Neun Hochrhein-Teams kämpfen um die zweite Pokalrunde
In der ersten Runde des südbadischen Verbandspokals schickt der Fußballbezirk neun Teams ins Rennen.
Sicher ist: Zwei Hochrhein-Clubs werden die nächste Runde erreichen.
Die überbezirkliche Fußballsaison in Südbaden nimmt Fahrt auf. Eine Woche vor dem Start der Verbands- und Landesliga steht an diesem Wochenende die erste Runde des Verbandspokals an. In den letzten drei Jahren waren die Zweitrundenteilnehmer vom Hochrhein an einer Hand abzuzählen. Heuer werden mindestens zwei Vereine aus dem Bezirk die nächste Runde erreichen.
Zum einen fordert Bezirksligist FC Zell den Landesligisten FV Lörrach-Brombach heraus (Sonntag, 15 Uhr). Zum anderen trifft Landesligist TuS Binzen auf Verbandsliga-Aufsteiger SV 08 Laufenburg (Samstag, 17 Uhr). Wer sich in diesem Duell durchsetzt, empfängt in der zweiten Runde einen Landesligisten: entweder den FC Tiengen oder den SV Aasen (Sonntag, 14.30 Uhr).