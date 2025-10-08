Neun Gladbach-Talente dürfen sich im Training zeigen

Spätestens, als die Startelf-Spieler von Borussia Mönchengladbach von Sonntag nach einer halben Stunde den Trainingsplatz verließen, dürften die rund 30 Fans am Dienstag ein wenig ins Grübeln geraten sein. Wer sind die ganzen Jungspunde auf dem Platz, die am Profitraining teilnehmen, bislang aber maximal in der Regionalliga gespielt haben?
Jan Urbich zählt seit dem 0:0 gegen Freiburg nicht mehr dazu, der U23-Angreifer kam am Sonntag zu seinem Bundesliga-Debüt und durfte erstmals in seiner Karriere vor 44.000 Zuschauern spielen. Für die Profis war der 21-Jährige erstmals im September in der Länderspielpause aufgelaufen in einem Testspiel gegen Schalke 04.
Von den U23-Spielern Fritz Fleck, Nico Vidic und Yannick Michaelis dürften viele Gladbach-Beobachter auch schon mal etwas gehört haben, schließlich durfte sich das Trio bereits in der vergangenen Saison regelmäßig in Testspielen der Profis und hin und wieder im Training zeigen.
Elias Vali Fard und Can Armando Güner haben durch den Gewinn der U17-Meisterschaft im Juni auf sich aufmerksam gemacht, beide sind in Borussias U19 aktiv. Das gilt ebenso für Sommer-Zugang Iaia Manco Danfa, den Gladbach vom Berliner AK verpflichtet hat (31 Tore in 27 Spielen) und der in fünf Einsätzen bereits vier Tore für Borussias U19 erzielt hat. Am Sonntag gab der 18-Jährige beim 3:3 gegen die Sportfreunde Siegen sein Regionalliga-Debüt in der U23.
In Tyler Meiser hat Gladbach ein Talent vom BVB verpflichtet. Der Innenverteidiger zählt in dieser Saison als Spieler des Jahrgangs 2007 zum Stammpersonal der U23, auch er wurde von Interimstrainer Eugen Polanski in der Länderspielpause ins Profitraining befördert. Neben Tobias Sippel und Jonas Omlin trainierte erstmals U23-Ersatztorhüter Juri Schüchter mit.
Für Joe Scally, Luca Netz, Rocco Reitz, Yannik Engelhardt, Philipp Sander und Florian Neuhaus war das Training auf dem Platz nach einer halben Stunde beendet, zuvor hatten sie noch an einer Spielform auf Mini-Tore teilgenommen.
Übrig blieben neben den Talenten noch Marvin Friedrich, Niklas Swider, Oscar Fraulo, Kevin Stöger und Wael Mohya, der als Shootingstar der Vorbereitung im Vergleich zu anderen Youngstern schon ein alter Bekannter ist. Sie dürften auch zum Aufgebot des Testspiels gegen Preußen Münster am Freitag (13 Uhr) gehören.
Das Abschlussspiel am Dienstag ließen Meiser, Michaelis, Fleck und Vidic aus, sie waren am Sonntag noch für die U23 im Einsatz gewesen. Dort erzielte Kilian Sauck, ein weiteres Top-Talent, sein erstes Tor in der Regionalliga. Der 18-Jährige ist für die deutsche U19 nominiert, die erste Runde der EM-Qualifikation steht an.
Franck Honorat (Adduktorenprobleme) und Giovanni Reyna (Oberschenkelbeschwerden) befinden sich weiterhin im individuellen Training, eine Teilintegration ins Mannschaftstraining könnte diese Woche drin sein. „Der Donnerstag ist angepeilt. Aber ob das bei beiden möglich und sinnvoll ist, ist eine andere Sache“, sagte Polanski mit Blick auf das Testspiel am Freitag. Eine Prognose fürs Spiel bei Union Berlin am 17. Oktober lässt sich noch nicht abgeben.