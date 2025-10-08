Neun Gladbach-Talente dürfen sich im Training zeigen

Elias Vali Fard und Can Armando Güner haben durch den Gewinn der U17-Meisterschaft im Juni auf sich aufmerksam gemacht, beide sind in Borussias U19 aktiv. Das gilt ebenso für Sommer-Zugang Iaia Manco Danfa, den Gladbach vom Berliner AK verpflichtet hat (31 Tore in 27 Spielen) und der in fünf Einsätzen bereits vier Tore für Borussias U19 erzielt hat. Am Sonntag gab der 18-Jährige beim 3:3 gegen die Sportfreunde Siegen sein Regionalliga-Debüt in der U23.

In Tyler Meiser hat Gladbach ein Talent vom BVB verpflichtet. Der Innenverteidiger zählt in dieser Saison als Spieler des Jahrgangs 2007 zum Stammpersonal der U23, auch er wurde von Interimstrainer Eugen Polanski in der Länderspielpause ins Profitraining befördert. Neben Tobias Sippel und Jonas Omlin trainierte erstmals U23-Ersatztorhüter Juri Schüchter mit.

Für Joe Scally, Luca Netz, Rocco Reitz, Yannik Engelhardt, Philipp Sander und Florian Neuhaus war das Training auf dem Platz nach einer halben Stunde beendet, zuvor hatten sie noch an einer Spielform auf Mini-Tore teilgenommen.

Übrig blieben neben den Talenten noch Marvin Friedrich, Niklas Swider, Oscar Fraulo, Kevin Stöger und Wael Mohya, der als Shootingstar der Vorbereitung im Vergleich zu anderen Youngstern schon ein alter Bekannter ist. Sie dürften auch zum Aufgebot des Testspiels gegen Preußen Münster am Freitag (13 Uhr) gehören.