Neun Endspiele bis zum großen Ziel

Der VfL Simmershausen geht mit breiter Brust in die Winterpause. Als ungeschlagener Tabellenführer könnte die Zwischenbilanz kaum besser ausfallen – die Entwicklung der Mannschaft ebenso wie die Resultate bestätigen den eingeschlagenen Weg. Bis Ende Januar ruht der Ball, Anfang Februar startet die Vorbereitung auf eine Rückrunde, die in Simmershausen ganz klar unter einem Motto steht: Kurs halten.
Im Vergleich zur Vorsaison hat der VfL seine Offensivqualität deutlich verbessert. Die Chancenverwertung ist zur echten Stärke geworden – ein wesentlicher Grund dafür, dass die Tabellenführung nicht als Zufall, sondern als logische Folge wirkt. Einen besonderen Anteil daran hat die Torwartrochade: Mit dem Neuzugang Fabian Sauer zwischen den Pfosten rückte Alexander Dietze ins Sturmzentrum und avancierte dort prompt zum besten Torschützen. Auch taktisch und spielerisch präsentiert sich das Team gefestigt. Selbst die neu gegründete zweite Mannschaft überrascht positiv, das Zusammenspiel zwischen Defensive und Offensive wirkt bereits erstaunlich stimmig.
Klare Ziele – mit Restzweifeln in der Defensive
Ganz ohne Baustellen geht es allerdings nicht. Beide Teams kassieren noch zu viele vermeidbare Gegentore – ein Aspekt, der in der Rückrunde dringend reduziert werden soll. Doch an der Zielsetzung ändert das nichts: Für die erste Mannschaft beginnt Anfang Februar eine Serie von „neun Endspielen“ im Kampf um die Meisterschaft. Der Kader bleibt unverändert, der Fokus maximal. Während Simmershausen selbst den Titel anpeilt, liefert man auch eine klare Prognose für die C-Klasse: Dort sieht man Viktoria Bettenhausen ganz vorne.
