Neun Endspiele bis zum großen Ziel

Der VfL Simmershausen geht mit breiter Brust in die Winterpause. Als ungeschlagener Tabellenführer könnte die Zwischenbilanz kaum besser ausfallen – die Entwicklung der Mannschaft ebenso wie die Resultate bestätigen den eingeschlagenen Weg. Bis Ende Januar ruht der Ball, Anfang Februar startet die Vorbereitung auf eine Rückrunde, die in Simmershausen ganz klar unter einem Motto steht: Kurs halten.

Im Vergleich zur Vorsaison hat der VfL seine Offensivqualität deutlich verbessert. Die Chancenverwertung ist zur echten Stärke geworden – ein wesentlicher Grund dafür, dass die Tabellenführung nicht als Zufall, sondern als logische Folge wirkt. Einen besonderen Anteil daran hat die Torwartrochade: Mit dem Neuzugang Fabian Sauer zwischen den Pfosten rückte Alexander Dietze ins Sturmzentrum und avancierte dort prompt zum besten Torschützen. Auch taktisch und spielerisch präsentiert sich das Team gefestigt. Selbst die neu gegründete zweite Mannschaft überrascht positiv, das Zusammenspiel zwischen Defensive und Offensive wirkt bereits erstaunlich stimmig.

Klare Ziele – mit Restzweifeln in der Defensive