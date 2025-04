Neun Bayernligisten beantragen Regionalliga-Zulassung

Aus der 3. Liga nehmen der FC Ingolstadt 04, die SpVgg Unterhaching sowie der TSV 1860 München am Bewerbungsverfahren teil. Mit dem VfB Eichstätt, dem SC Eltersdorf und der Zweitvertretung des FC Ingolstadt 04 sowie dem ATSV Erlangen haben vier Bayernliga-Klubs aus der Nord-Staffel ihre Zulassungsunterlagen eingereicht, aus der Bayernliga Süd sind es der FC Memmingen, der FC Pipinsried, der SV Erlbach, der SV Schalding-Heining sowie die Zweitvertretung des TSV 1860 München, die allerdings nur in die vierte Liga dürfte, wenn das Profiteam noch den Aufstieg in die 2. Liga schaffen würde - ein unwahrscheinliches Szenario. Gleiches gilt für den FC Ingolstadt II, dessen A-Mannschaft aber noch eine (kleine) Aufstiegschance hat.



"Wir wissen um die Hürden, die gerade kleinere Vereine aus der Bayernliga für eine Teilnahme an der Regionalliga Bayern zu nehmen haben. Umso erfreulicher ist es, dass sich gleich neun Klubs diesen Herausforderungen stellen, die wir maximal maßvoll gestalten, um den Zugang möglichst vielen zu ermöglichen. Insbesondere beim Sicherheitsaspekt aber braucht es zwingend Standards, die ohne Wenn und Aber umgesetzt werden müssen", sagt BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher, der im Präsidium den Spielbetrieb im Freistaat verantwortet und Vorsitzender der Zulassungskommission ist.



Insgesamt hatte der Bayerische Fußball-Verband Ende Januar 2025 das rein digitale Zulassungsportal für 56 Vereine freigeschaltet, um die notwendigen Unterlagen einzureichen – 18 Regionalligisten, drei Drittliga-Klubs sowie die insgesamt 35 Bayernligisten hatten Zugriff erhalten. Während für die Dritt- und Bayernligisten Fristende nun am 14. April 2025 war, wurden den aktuellen Regionalligisten bereits ihre Zulassungsbescheide zugestellt – 13 davon haben noch Auflagen und/oder Bedingungen zu erfüllen.



Grundvoraussetzung für die Teilnahme an der Regionalliga Bayern ist auch in der Spielzeit 2025/26 die sportliche Qualifikation. Darüber hinaus müssen die Vereine im jetzt laufenden Verfahren auch die Voraussetzungen des Bayerischen Fußball-Verbandes erfüllen, um zugelassen zu werden. Dabei sind insbesondere infrastrukturelle, medientechnische und organisatorische sowie personelle Kriterien zu erfüllen. Eine aufwändige und insbesondere kostenintensive Wirtschaftlichkeitsprüfung gibt es – wie auch in den anderen Regionalligen hierzulande – im Zulassungsverfahren zur Teilnahme an der Regionalliga Bayern bewusst nicht.



Anfang Mai erhalten die Dritt- und Bayernligisten voraussichtlich ihre Zulassungsbescheide.