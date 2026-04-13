Neun auf einen Streich – starkes Signal beim FC 08 Villingen

Archivbild – Foto: Claus G. Stoll

„Die Gespräche liefen schon seit einiger Zeit im Hintergrund. Das Interesse der Spieler, beim FC 08 zu bleiben war sehr groß. Das unterstreicht auch was für ein tolle Mannschaft und Mannschaftsgeist wir aktuell besitzen. Ein Großteil der Spieler spielt nun seit mehren Jahren beim FC 08, was die Kontinuität im Kader unterstreicht“, freut sich Geschäftsführer Sport, Marcel Yahyaijan, über diesen Coup.

Allen voran geht der 31-jährige Kapitän Nico Tadic mit seiner Vertragsverlängerung, der bereits seit 2018 ein 08er ist. Er steht buchstäblich für die Kontinuität der Kaderplanung. Außerdem verlängert haben die etatmäßigen und nicht wegzudenkenden Abwehrspieler Jonas Busam (27 Jahre alt), Fabio Liserra (26) sowie Angelo Rinaldi (28). Ebenfalls sozusagen ein FC 08-Urgestein trotz seiner erst 24 Jahr ist Mittelfeldspieler Leon Albrecht, der ebenfalls verlängert. Auch der 26-jährige Torhüter Andrea Hoxha bleibt ein 08er. Er war bereits von 2019 bis 2022 in Villingen, kehrte dann 2024 zum FC 08 zurück. Auch die beiden Mittelfeldspieler – der erfahrene Georgios Pintidis (25) und der talentierte Matthes Glück (20) – bleiben dem FC 08 treu und haben ihre Verträge verlängert. Last not least bleibt auch der leider am Kreuzband verletzte 22-jährige Gabriel Cristilli ein 08er.