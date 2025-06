Neun Abgänge und vier Neuzugänge: Großer Umbruch beim SC Oberweikertshofen

Eine knappe Woche vor dem Beginn der Vorbereitung nimmt der Landesliga-Kader des SC Oberweikertshofen so langsam Gestalt an.

Oberweikertshofen – Wenn am 16. Juni Oberweikertshofens neuer Chefcoach Sven Teichmann die Mannschaft zur Vorbereitung auf die neue Saison erstmals zum Training auf den Platz bittet, präsentiert sich der Landesligist mit ganz neuen Gesichtern. Nach den zahlreichen Abgängen – neben Felix Thiel, Robin Scheurer, Antonios Masmanidis, Matija Radonjic, Luca Binswanger, Martin Thurner, Frano Simic und Alojzije Matic verlässt jetzt auch noch Javin Bolte (Türk Augsburg) den Verein – können Fußballchef Martin Steininger und Abteilungsleiter Dominik Widemann jetzt erste Neuzugänge vermelden.

So wechselt mit dem 23-jährigen Bryan Stubhan ein Verteidiger vom TSV Rain nach Oberweikertshofen, der schon über 100 Spiele in der Bayernliga absolviert hat. Stubhan spielte zuvor bereits beim TSV Landsberg und VfR Garching. Seine Jugend verbrachte Stubhan hauptsächlich bei der SpVgg Unterhaching. Außerdem kehrt Elias Reinert (23) nach nur einer Saison von Türkgücü Königsbrunn zurück zum SCO, ebenso wie Stürmer Yenal Strauß (23), der Oberweikertshofen vor zwei Jahren in Richtung Königsbrunn verlassen hatte und in der vergangenen Saison nach einem weiteren Wechsel beim Bezirksligisten Türk Garching zehn Tore erzielte. Mit dem 19-jährigen Valentin Leibelt vom Landesliga-Aufsteiger FC Stätzling hat sich der SCO schließlich noch den Bruder von SCO-Mittelfeldmotor Moritz Leibelt an Land gezogen. Valentin Leibelt hat wie sein Bruder das Trikot der Münchner Löwen in der U17 getragen.

Außerdem will Widemann noch mit Nico Scheibner, Bastian Weikenstorfer und Jakob Karner drei Spieler aus dem Kreisliga-Team hochziehen, die teilweise schon Landesliga-Luft geschnuppert haben. Dazu kommen aus dem A-Jugendkader mit Johannes Hartl, Petar Vukadin, Jakob Glemnitz, Kilian Kellerer und Luis Lopes Oliveira vier weitere hoffnungsvolle Youngster. (Dieter Metzler)