Neun Abgänge und fünf Zugänge beim Sechsten der Landesliga Der TSV Bad Boll verabschiedet mehrere Spieler, präsentiert aber auch bereits einige Zugänge. von red · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

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Der TSV Bad Boll geht nach einer stabilen Landesliga-Saison mit einigen Veränderungen in den Sommer. Rang sechs, 52 Punkte und ein positives Torverhältnis zeigen die sportliche Basis. Zugleich sorgen fünf Zugänge und mehrere Abgänge dafür, dass der Kader für die kommende Spielzeit in Staffel 2 sportlich neu justiert werden muss.

Sportlich bewegte sich der TSV Bad Boll in der Spitzengruppe der Landesliga Württemberg, Staffel 2. Nach 30 Spielen standen 16 Siege, vier Unentschieden und zehn Niederlagen zu Buche. Mit 62:49 Toren und 52 Punkten belegte der TSV Rang sechs, punktgleich mit dem TSV Bernhausen und dem SV Waldhausen. Der Abstand nach oben blieb überschaubar, zugleich war die Saison im engen Tabellenmittelfeld ein Beleg für die vorhandene Qualität. Im Sommer verändert sich der Kader nun deutlich. Neu nach Bad Boll kommen Enhar Jonus von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, David Belec vom VfR Aalen, Anes Handanagic vom TV Echterdingen, Julian Unger von Calcio Leinfelden-Echterdingen II sowie Denny Fuchs vom 1. FC Rechberghausen. Dieses Quintett soll dem Landesligisten neue Impulse geben und den Konkurrenzkampf erhöhen.