Neun Abgänge und fünf Zugänge beim Sechsten der Landesliga

Der TSV Bad Boll geht nach einer stabilen Landesliga-Saison mit einigen Veränderungen in den Sommer. Rang sechs, 52 Punkte und ein positives Torverhältnis zeigen die sportliche Basis. Zugleich sorgen fünf Zugänge und mehrere Abgänge dafür, dass der Kader für die kommende Spielzeit in Staffel 2 sportlich neu justiert werden muss.
Sportlich bewegte sich der TSV Bad Boll in der Spitzengruppe der Landesliga Württemberg, Staffel 2. Nach 30 Spielen standen 16 Siege, vier Unentschieden und zehn Niederlagen zu Buche. Mit 62:49 Toren und 52 Punkten belegte der TSV Rang sechs, punktgleich mit dem TSV Bernhausen und dem SV Waldhausen. Der Abstand nach oben blieb überschaubar, zugleich war die Saison im engen Tabellenmittelfeld ein Beleg für die vorhandene Qualität.
Im Sommer verändert sich der Kader nun deutlich. Neu nach Bad Boll kommen Enhar Jonus von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, David Belec vom VfR Aalen, Anes Handanagic vom TV Echterdingen, Julian Unger von Calcio Leinfelden-Echterdingen II sowie Denny Fuchs vom 1. FC Rechberghausen. Dieses Quintett soll dem Landesligisten neue Impulse geben und den Konkurrenzkampf erhöhen.
Auf der anderen Seite stehen mehrere Abgänge. Duncan Cunion verlässt den Verein mit unbekanntem Ziel, ebenso Adil Kovacic und Murat Bahadir. Fabian Falzone wechselt zum Liga-Konkurrenten SV Waldhausen, Pascal Greschner zum TSV Eschenbach. Matteo-Pio Stefania zieht es zum Aufsteiger TSV Köngen, Nathan Winter und Emil Braun schließen sich dem TSV Weilheim/Teck an. Yannick Ruther wechselt zum SC Geislingen.
Damit verliert der TSV Bad Boll einige bekannte Namen, gewinnt aber zugleich neue Optionen hinzu. Nach Platz sechs geht es darum, die Abgänge aufzufangen, die Zugänge schnell einzubinden und die stabile Grundlage der Vorsaison mitzunehmen. Die Abschlusstabelle zeigt, wie eng die obere Hälfte beisammenlag: Zwischen Rang fünf und sieben lagen keine Punkte, nur das Torverhältnis trennte die Teams. Für Bad Boll kann genau diese Enge Antrieb sein, im Sommer an Details zu arbeiten und den nächsten Schritt vorzubereiten. Die Ausgangslage ist anspruchsvoll, aber klar: Bad Boll will in der Landesliga konkurrenzfähig bleiben und den eingeschlagenen Weg mit veränderter Besetzung fortsetzen.