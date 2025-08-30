Neun Abgänge beim Kreisligisten und ein neuer Trainer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Herzlich Willkommen, Niklas Knödler! Mit großer Freude heißen wir Niklas beim TSV Miedelsbach willkommen!

Lieblingsposition:

Ich spiele am liebsten in der Verteidigung.

Vorherige Stationen: TSV Haubersbronn.

Warum TSV Miedelsbach?

Weil alle meine guten Kumpels hier spielen und mein ehemaliger Jugendtrainer die Mannschaft übernommen hat.

Sportliche Ziele:

Mich sportlich weiterentwickeln und eine erfolgreiche Saison spielen.

Worauf ich mich am meisten freue:

Ein Teil der Mannschaft zu sein und am Ende der Saison auf einem guten Tabellenplatz zu landen.

Fun Fact:

Nach dem Spiel gibt’s für mich am liebsten ein kaltes isotonisches Getränk

KF Ilirida Stuttgart (Kreisliga B3 Stuttgart/Böblingen)

Auch in dieser Saison stehen Transfers an. Wir bedanken uns bei den Abgängen. Vielen Dank für euer Engagement, Fleiß und Schweiß für Ilirida. Viel Erfolg für die Zukunft! Die Abgänge sind: Aldin Hadzic, Erdem Erarslan, Fatlum Mehmeti, Kaltrin Uka, Altrin Uka, Fidan Ademaj, Endrit Istogu, Ayman Kayed und Shkodran Dermarku.

SKV Erligheim (Kreisliga B8 Enz/Murr)

Neuer Mann an der Seitenlinie - Wir heißen unseren neuen Trainer Fatih Akin herzlich beim SKV Erligheim willkommen! Fatih bringt viel Erfahrung aus seinen Stationen beim SV Frauenzimmern, VfL Brackenheim II, Türkgücü Eibensbach und Heilbronn Leinbach mit. Jetzt stellt er sich bei uns einer neuen sportlichen Herausforderung. Sein klares Ziel: Mit dem SKV oben angreifen und das Maximum aus der Mannschaft herausholen! Besonders wichtig ist ihm dabei die Unterstützung unserer Fans: „Eure Power von der Seitenlinie gibt uns Motivation und Kampfgeist. Gemeinsam wollen wir eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison spielen.“

