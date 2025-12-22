Volker Bernaschek vor der Verteilung der Auszeichnungen. Der Mitorganisator und PSV-Obmann ist der Vater des Hallen-Masters. – Foto: Ismail Yesilyurt

Neumünsteraner Traditionsturnier vor dem Aus

Wird die 46. Auflage des Neumünsteraner Hallenfußballturniers am 2. Weihnachtsfeiertag in der Holstenhalle die vorerst letzte Veranstaltung sein, oder gibt es doch noch eine Zukunft für die traditionsreiche Veranstaltung? Wirtschaftliche Gründe geben den Ausschlag So viel ist sicher. „Ich und der PSV Neumünster werden das Turnier nicht weiter austragen“, bestätigte Fußballobmann Volker Bernaschek gegenüber Youkick auf Nachfrage. Obwohl die Sponsorengelder für das beliebte Turnier weiterhin stabil blieben, reichte es am Ende nicht. „Das hat ausschließlich wirtschaftliche Aspekte. Die Holstenhallen haben eine Preisanpassung für die Hallenmiete vorgenommen, die auch nachvollziehbar ist“, räumte Bernaschek ein. Daher ist die getroffene Entscheidung ein Gebot der Vernunft, künftig auf eine Austragung zu verzichten. „Wir hatten über 20 Jahre einen guten Preis und sind dabei immer gut rausgekommen. Es ist allerdings auch schade, dass damit ein gewaltiges Stück Tradition verloren geht“, hegt der umtriebige Bernaschek auch keinen Groll gegen die Hallenbetriebe.

Erinnerungen an die Anfänge Dabei kann sich der langjährige Fußballobmann des PSV noch an ganz andere Zeiten erinnern. „Bei der ersten Veranstaltung war ich noch als Spieler dabei. Damals hat uns die Stadt die Holstenhalle einmal im Jahr gratis zur Verfügung gestellt. 1980 wurde das Turnier vom FC Union ins Leben gerufen. Seit der Fusion 1996 hat der PSV die Organisation übernommen. Dabei gab es auch Turniere, die wir zusammen mit dem Kreis oder dem VfR organisiert haben. Insgesamt waren es wohl mindestens 20 Turniere, die vom PSV ausgerichtet wurden. Neben dem Reitturnier ist unsere Veranstaltung die zweitgrößte in Neumünster und hat eine gewisse Tradition.“

Szene aus dem letzten Jahr zwischen dem TuS Nortorf und VfR Neumünster. – Foto: Olaf Wegerich

Nicht immer am 2. Weihnachtsfeiertag Dass die Veranstaltung am 2. Weihnachtsfeiertag ausgetragen wird, war nicht immer so. „Das erste Turnier wurde im Februar gespielt. Als ich noch selbst kurze Hosen getragen habe, musste unser Trainer einige Spieler nach Hause schicken, weil alle dabei sein wollten“, kann sich der ehemalige Union-Spieler Bernaschek noch gut an die Anfangsjahre erinnern, als alle Spieler darauf brannten, in der Holstenhalle zum Einsatz zu kommen.