Neumünsteraner Derby PSV gegen den VfR zum Auftakt

PSV-Support im VfR-Stadion. – Foto: Olaf Wegerich

Der PSV Neumünster wird das offizielle Eröffnungsspiel der neuen Saison der Oberliga Schleswig-Holstein ausrichten. Nachdem sich der Verein gemeinsam mit weiteren Bewerbern um die Austragung beworben hatte, setzte er sich im Bewerbungsverfahren durch und erhielt vom Schleswig-Holsteinischen Fußballverband (SHFV) den Zuschlag. Damit findet die offizielle Saisoneröffnung der höchsten Spielklasse des Landes erstmals in Neumünster statt.

Am Freitag, 31. Juli, kommt es um 19 Uhr im Stadion an der Stettiner Straße direkt zu einem echten Derby: Der PSV Neumünster empfängt den Stadtrivalen VfR Neumünster. Zum Saisonauftakt treffen damit die beiden höchstklassigen Fußballmannschaften der Stadt aufeinander – beste Voraussetzungen für eine stimmungsvolle Atmosphäre und eine große Zuschauerkulisse.

Das Eröffnungsspiel findet traditionell bereits einen Tag vor dem Start des regulärenSpielbetriebs der Oberliga Schleswig-Holstein statt. Der PSV Neumünster freut sich, zu diesem besonderen Anlass neben zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern auch Vertreter aller Oberligavereine sowie des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes im Stadion an der Stettiner Straße begrüßen zu dürfen.

Fußball-Abteilungsleiter Volker Bernaschek freut sich über die Entscheidung des SHFV: „Die Vergabe des Eröffnungsspiels an uns ist eine Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit in unserem Verein. Gleichzeitig ist sie eine Bestätigung dafür, dass wir mit unserem Stadion an der Stettiner Straße über einen der besten Naturrasenplätze in Schleswig-Holstein verfügen. Wir freuen uns darauf, den Zuschauerinnen und Zuschauern ein stimmungsvolles Derby vor einer großen Kulisse und einen würdigen Auftakt in die neue Oberliga-Saison zu bieten.“

Mit dem offiziellen Eröffnungsspiel der Oberliga Schleswig-Holstein wird Neumünster für einen Abend zum Mittelpunkt des schleswig-holsteinischen Amateurfußballs. Weitere Informationen zum Kartenverkauf, zum Vorverkaufsstart sowie zur Veranstaltung werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.