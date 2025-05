Neumünster setzt sich weiter ab!

Auch das zweite Duell zwischen dem SSV Neumünster-U’schöneberg und dem SV Kicklingen-Fristingen endete mit 3:1. Der Ligaprimus konnte sich so für die Hinspielniederlage revanchieren und einen großen Schritt Richtung Meisterschaft machen. Nach einer spannenden ersten Halbzeit drehten die in Rückstand geratenen Blau-Weißen die Partie mit einem Doppelschlag binnen vier Minuten in Durchgang zwei. SSV-Topscorer Fabian Schrodi machte dann mit seinem zweiten Treffer des Tages alles klar.

Nach zuletzt zwei Partien gegen Teams aus der unteren Tabellenregion stand für den Tabellenersten aus Neumünster mit dem SV Kicklingen-Fristingen nochmals eine Top 6 Mannschaft auf dem Programm. Entsprechend vorbereitet starteten die Hausherren in die Partie. Vom Anstoß weg landete der Ball bei Fabian Schrodi, der Gästekeeper Stefan Besel zu einer ersten Parade zwang. Es entwickelte sich das erwartet umkämpfte Spiel im Mittelfeld. Beide Abwehrreihen zeigten sich gut auf ihren Gegner eingestellt, weshalb klare Torchancen erst einmal Mangelware blieben. Die Gäste demonstrierten in der 24. Minuten dann aber ihre Stärke im Umschaltspiel. Jonas Manier steckte nach einem Einwurf auf Gökhan Karabel durch. Der Ende April verpflichtete Angreifer blieb vor Neumünsters Stiljano Moracaj cool und schob zum 0:1 ein. Das Heimteam zeigte sich vom Rückschlag wenig beeindruckt und drängte infolgedessen auf den Ausgleich. Eine halbe Stunde war gespielt, als Julian Vogg im Gegenpressing den Ball eroberte und auf Fabian Schrodi querlegte. Begünstig von der etwas unsauberen Hereingabe konnte der SSV-Angreifer aber noch entscheidend am Abschluss gehindert werden. Nur ein paar Zeigerumdrehungen später kam dann Julian Vogg nach toller Hereingabe aus kurzer Distanz zum Abschluss, setzte seinen Abschluss aber über das Gehäuse. Beinahe hätten die Gäste diese nachlässige Chancenverwertung bestraft. Jonas Manier wurde kurz vor der Pause auf der rechten Seite freigespielt. Bei seinem Abschluss hatten nicht wenige schon den Torschrei auf den Lippen, der Ball segelte aber haarscharf am langen Eck vorbei.