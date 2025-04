Neumünster setzt sich auch im Spitzenspiel durch!

Spitzenspiel am 18. Spieltag: Auch der SV Villenbach musste sich nun im vierten Pflichtspielduell erstmals dem aktuellen Tabellenführer beugen. Der Sieg bei den Schützlingen des Trainerduos Rauner/Strobel brachte dem SSV Neumünster-U’schöneberg bei bestem Fußballwettter die erhoffte Revanche für die Hinspielklatsche. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit entschieden die Gäste das Duell mit zwei Toren in Halbzeit zwei für sich.

Beide Teams waren von Anfang an auf Risikominimierung bedacht, Villenbach zog sich weit in die eigene Hälfte zurück und versuchte nur situativ mit Pressing Fehler im Spielaufbau der Gäste zu erzwingen. Die Gäste aus Neumünster versuchte in gewohnter Manier spielerische Lösungen zu finden. Klare Torchancen suchten die rund 300 Zuschauer auf beiden Seiten weitestgehend vergebens. Eine erste Torannäherung schaffte das Heimteam durch einen Freistoß in bester Position nach rund einer Viertelstunde. SSV-Schlussmann Stiljano Moracaj war aber gewohnt souverän zur Stelle. Mitte der ersten Halbzeit hätte der Tabellenzweite fast nach einem langen Ball und einem Abstimmungsfehler der SSV-Defensive profitiert. Marcus Illmer verstolperte den Ball aber vor dem gegnerischen Torhüter. Offensiv tat sich der Tabellenführer über weite Strecken der ersten 45-Minuten schwer, zu konsequent verteidigte die gegnerische Abwehrreihe. Die beste Möglichkeit hatte Fabian Schrodi der nach einem Steckball frei vor Heimkeeper Christoph Wagner auftauchte. Mittels Fußabwehr hielt dieser seinen Kasten aber sauber. Auf der anderen Seite hatte Alexander Berchtenbreiter kurz vor Schluss nochmals eine Chance, verzog seinen Abschluss aus guter Position aber deutlich.

Im zweiten Durchgang zeigten die Gäste von Beginn an ein anderes Gesicht und arbeiteten sich dank einiger Umstellungen besser ins Spiel. In der 58. Minute wurde Thomas Wink mit einem tollen Steckball in Szene gesetzt. Wagner war im eins gegen eins zwar wieder zur Stelle, der Rebound landete aber bei Valentin Jaumann. Völlig alleingelassen musste der SSV-Angreifer nur noch ins leere Tor einschieben. Die Führung nahm für den Spitzenreiter merklich Druck vom Kessel, außerdem musste das Heimteam jetzt etwas mehr riskieren, was dem Spielfluss insgesamt guttat. Neumünster wusste die größer werdende Räume zu nutzen und spielte sich immer häufiger im letzten Drittel fest. Bis Mitte der zweiten Hälfte hatte der Tabellenzweite aber immer eine Antwort parat. In der 70. Minute landete ein Villenbacher Klärungsversuch bei Franz Behmer, der fasste sich ein Herz und zog aus 18 Meter ab. Ex-SSV-Spieler Kai Rauner bekam den Abschluss unglücklich an die Hand, Schiedsrichter Simon Sponer zeigte ohne zu zögern auf den Punkt. Neumünsters Co-Spielertrainer Christian Wink verwandelte den fälligen Strafstoß souverän zum 0:2. Infolgedessen entwickelte sich das bekannte Bild, das Heimteam riskierte mehr und die Gäste kamen zu einigen Konterchancen. Die Beste hatte wohl Julian Vogg, der SSV-Youngster rutschte bei seinem Abschluss aus 16 Meter aber unglücklich weg und verzog dadurch deutlich. Villenbach konnte deutlich souveränere Neumünsterer bis zum Ende nicht mehr ins Wanken bringen. Nach über sechs Minuten Nachspielzeit machte der Unparteiische Sponer das Ergebnis amtlich.