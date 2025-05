Neumünster macht die Meisterschaft perfekt!

Die „goldene Generation“ des SSV Neumünster-Unterschöneberg hat es geschafft:

Zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte steigt die 1. Mannschaft in die Kreisliga auf! Wenige Wochen vor den Feierlichkeiten zum 60-jährigen Vereinsjubiläum ist der lange erhoffte Meistertitel in der Kreisklasse West 2 dem Team des Trainerduos Schrodi / Wink nicht mehr zu nehmen. Die Blau-Weißen, die seit mittlerweile drei Spielzeiten die beste Defensivreihe der Liga stellen, hängten in der Rückrunde mit einer beeindruckenden Bilanz sämtliche Verfolger ab. Am vergangenen Wochenende fiel letztlich die Vorentscheidung mit dem Heimsieg gegen Kicklingen, während der letzte verbliebene Konkurrent aus Villenbach seinerzeit in Günzburg verlor.



Und nur eine Woche später machte der SSV nun bei der abstiegsbedrohten SG Bächingen/Medlingen den Titel mit einem deutlichen 5:0-Sieg fix. Fabian Schrodi erwischte einen Sahnetag und erzielte bereits nach acht Minuten auf Vorlage von Pascal Schrodi die Führung. Nach rund einer halben Stunde erhöhte der SSV-Goalgetter nach einer schönen Flanke von Thomas Wink auf 2:0. Spielte die erste Halbzeit eigentlich nur der Tabellenerste, kamen die Hausherren besser ins Spiel und hatten zwei Chancen auf den Anschlusstreffer. Sowohl Alexander Nusser als auch Kai Killgus konnten Gästekeeper Moracaj aber nicht überwinden. In Durchgang zwei machte Fabian Schrodi in Minute 64 per Kopf alles klar. Daniel Kränzle setzte sich stark gegen zwei Gegenspieler durch und flankte auf den zweiten Pfosten. Das 4:0 besorgte Julian Vogg nach Freistoß von Thomas Wink in der 77. Minute. Zum Endstand umkurvte dann Fabian Greiler nach Vorlage Vogg den Keeper und schob cool ein (84.).

Und so war am Ende der Jubel beim Ligaprimus riesig, die Feierlichkeiten konnten Fans und Mannschaft auf der gemeinsamen Heimreise im Reisebus und danach im eigenen Sportheim noch lange fortsetzen.



Am kommenden Wochenende tritt der Meister beim Ortsnachbar Grün-Weiß Baiershofen zum traditionsreichen Derby an.