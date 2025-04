Neumünster lässt Wasserburg keine Chance

In einem überraschend einseitigen Spiel schlägt der SSV Neumünster-U’schöneberg mit dem TSV Wasserburg auch den nächsten Verfolger. Valentin Jaumann stellte bereits in der ersten halben Stunde mit seinem Doppelpack die Weichen auf Sieg. Auch im zweiten Durchgang waren die Blau-Weißen doppelt erfolgreich und sicherten sich so einen ungefährdeten 4:0 Heimsieg.

Beide Teams starteten gut ins Spiel, was erst einmal ein Duell auf Augenhöhe versprach. Die erste Chance verbuchten dann auch die Gäste. SSV-Schlussmann Stiljano Moracaj packte beim wuchtigen Freistoß von Marius Böhm aber sicher zu. Nach einer Viertelstunde düpierte Sebastian Müller mit einem gefühlvollen Heber die komplette TSV-Hintermannschaft, Valentin Jaumann nahm den Ball perfekt mit und versenkte sicher zum 1:0. Der SSV übernahm in Folge der Führung mehr und mehr die Spielkontrolle. Einen weiteren Angriff über die rechte Seite bekam die Gästedefensive zwar gestoppt, den Ball aber nicht endgültig geklärt. Christian Wink spielte im Strafraum erneut Valentin Jaumann frei. Der Angreifer lies sich nicht zweimal bitten, sein Abschluss landete leicht abgefälscht im kurzen Eck – 2:0 (24.). Mit mehr Fokus auf die die Defensive konnte der TSV bis zur Halbzeit schlimmeres verhindern.

Nach dem Seitenwechsel machte die Heimmannschaft da weiter, wo sie vor dem Pausenpfiff aufgehört hatten. In Minute 50 zeigten die Blau-Weißen wohl den Spielzug des Tages. One-Touch über vier Stationen und das halbe Spielfeld landete die Flanke von Fabian Schrodi schlussendlich beim mitgelaufenen Christian Wink, der auf 3:0 stellte. Ein Aufbäumen des TSV Wasserburg sollte es an diesem Spieltag nicht mehr geben. Die Offensive um Top-Scorer Artan Sopjani fehlte schlicht die Durchschlagskraft. In der 78. Minute stellte dann SSV-Verteidiger Timon Rauner nach einer Ecke auf 4:0. Er lenkte den Abschluss von Mannschaftskollege Florian Scherer unhaltbar neben den Pfosten. TSV-Schlussmann Florian Terne verhinderte in der Schlussphase mit einigen Paraden Schlimmeres.