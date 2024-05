Neumünster holt Punkt in Burgau

Bei bestem Fußballwetter trat der SSV Neumünster-U’schöneberg beim Tabellenführer TSV Burgau zum Nachholspiel des 15. Spieltags an. Somit war es auch das Duell beste Offensive gegen beste Defensive der Liga. Der erste Wermutstropfen auf Seiten des Heimteams erfolgte bereits nach wenigen Minuten. Für Luca Rogg, der bereits angeschlagen in die Partie gegangen war, war nach der ersten Offensivaktion gleich wieder Schluss. In Manier eines Spitzenreiters versuchte der TSV Burgau die Spielkontrolle an sich zu reißen und hatte zu Beginn auch mehr Spielanteile, wirklich zwingend vors Tor kamen sie zunächst aber nicht. Der SSV Neumünster setzte aufs schnelle Umschalten nach Ballgewinn. Eine erst Torannährung resultierte dann auch aus genau so einem Gegenstoß, Fabian Schrodi tankte sich außen bis zur Grundlinie durch, seine Hereingabe auf den ersten Pfosten konnte aber von einem Verteidiger abgeblockt werden. Auf der anderen Seite wäre TSV-Angreifer Marc Sirch fast ein Traumtor geglückt, sein schöner Schlenzer klatschte Mitte der ersten Halbzeit aber ans Lattenkreuz. Kurz darauf wurde es nochmal richtig heiß im Gäste-Strafraum, der eingewechselte Maurice Ullmann nach einem feinen Chip-Ball frei durch scheiterte aber am wieder mal bärenstarken SSV-Keeper Stiljano Moracaj. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit im ersten Durchgang musste der TSV dann den nächsten Rückschlag hinnehmen. Fabian Schrodi drohte seinen Gegenspielern kurz nach er Mittellinie zu enteilen, woraufhin sich Innenverteidiger Dennis Vogele zu einem riskanten Tackling von hinten hinreißen lies. Er räumte nicht nur Schrodi unsauber ab und sah bekam dafür eine 10-Minuten-Zeitstrafe, sondern fiel selbst noch unglücklich in die Beine seines Spielertrainer Daniel Nolde. Für den war daraufhin die Partie verletzungsbedingt beendet. Die Heimelf verlor somit beide Innenverteidiger in einer Aktion und musste komplett umstellen. Die knapp 9 Minuten Nachspielzeit überstand die Interimsverteidigung dann aber schadlos.

Beim Wiederanpfiff zum zweiten Durchgang standen dann wieder elf Burgauer auf dem Platz. Die Gleichzahl währte aber nicht lange, da Kevin Lynch in der 47. Minute für erneutes Reklamieren ebenfalls 10 Minuten zukucken musste. Beide Mannschaften investierten im zweiten Durchgang mehr und erhöhten so aber auch das Risiko. Nach knapp einer Stunde dann der nächste große Aufreger, der umtriebige Ullmann dribbelte von außen Richtung Gästetor und kam nach Kontakt mit SSV-Verteidiger Füßmann auf Höhe der Strafraumlinie zu Fall. Den erhofften Elfmeter bekam die Heimelf aber nicht zugesprochen. Nach kurzem Zögern entschied Schiedsrichter Julien Seiler auf Freistoß kurz vor dem Sechzehner. Dieser brachte nichts ein und quasi im direkten Gegenzug wurde Fabian Schrodi in den Sechszehner geschickt und unstrittig von Flamur Thaqi gelegt. Beim fälligen Strafstoß witterte der in die Startelf gerückte Luca Mignogna die richtige Ecke und parierte. Burgau verlor in dieser Phase etwas die Kompaktheit und so war nur vier Minuten später abermals Fabian Schrodi frei durch und legte mit viel Übersicht auf den mitgelaufenen Franz Behmer quer, der zum umjubelten Führungstreffer einschob (64.). Der Tabellenführer zeigte sich wenig geschockt, nur eine Minute später glichen sie im Handumdrehen wieder aus. Nach einem weiten Schlag in den Gästestrafraum stibitze Kapitän Philipp Hämmerle den eigentlich schon abgeschriebenen Ball von der Grundlinie, zog einmal nach innen und nagelte ihn trocken aus kürzester Distanz unter die Latte. Wer glaubte, dass sich jetzt beide Teams erstmal um Ruhe bemühten, wurde eines Besseren belehrt. Beide Mannschaften drückten jetzt auf den Siegtreffer. Burgau offenbarte weiterhin Defensiv Schwächen über die Außenbahnen. Die Gäste nutzten dies aber nicht aus, das erste Mal wählte Fabian Schrodi den falschen von zwei Adressaten, beim zweiten Mal wurde die Hereingabe von Stefan Kirchberger geblockt. Die Heimelf sah sich ihrerseits bei der nächsten kniffligen Entscheidung benachteiligt. Nach schöner Kombination über die rechte Seite legte sich Sirch den Ball auf den starken Linken, überwand Keeper Moracaj auch, jedoch grätschte Steffen Kränzle den Ball von der Linie. Was zum Jubel der Burgauer fehlte, war der Pfiff des Unparteiischen, der jedoch auf – kein Tor – entschied. Die Stimmung auf dem Platz wurde jetzt sehr hitzig, was sich in sehr vielen kleinen Fouls niederschlug. Der Spielfluss auf beiden Seiten wurde dadurch deutlich gehemmt. Die beste Chance auf die erneute Führung hatte dann nochmals die Heimelf. Der wiedereingewechselte Luca Rogg setzte sich gegen SSV-Verteidiger Andreas Farchmin durch und verfehlte den gegnerischen Kasten nur um wenige Zentimeter. Nach fünf Minuten Nachspielzeit stand das Remis dann fest.