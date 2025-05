Neumünster erledigt Pflichtaufgabe

Nicht nur auf dem Papier eine deutliche Nummer war am 21. Spieltag die Partie Erster gegen Letzter in der Kreisklasse West 2. Die Reserve der SSV Glött konnte dem Tabellenführer aus Neumünster nichts entgegensetzen und beschränkte sich von Minute eins an auf Schadensbegrenzung. Am Ende stand für das Heimteam trotzdem ein hochverdienter 5:0 Sieg zu Buche.

Der SSV Neumünster-U`schöneberg startete bilderbuchmäßig in die Partie. Bereits nach vier Minuten ging den Gästen das Kombinationsspiel sichtlich zu schnell. SSV-Youngster Julian Vogg stand am Ende genau richtig und schob auf Vorlage von Valentin Jaumann ein. Mit dem Führungstreffer wurde auf Seiten der Gäste Peter Matkey in die Innenverteidigung beordert, was im restlichen Spielverlauf zumindest etwas an Stabilität bringen sollte. Immer wieder kombinierte sich Neumünster gut durchs Mittelfeld, jedoch ohne weitere Tore auf die Anzeigetafel zu bringen. Die beiden besten Gelegenheiten setzte Valentin Jaumann, der später noch zum Matchwinner avancieren sollte, zunächst neben das Gehäuse. Fußballerisch bot Glött 2 nahezu nichts an, man beschränkte sich auf wenig zielorientiertes Langholz und wurde so hauptsächlich nach Abstößen in der gegnerischen Hälfte vorstellig. Über die kompletten 90 Minuten konnten die Gäste keinen nennenswerten Torabschluss verzeichnen. In Minute 41 machte es Jaumann auf der anderen Seite dann besser. Daniel Kränzle setzte sich einmal mehr auf dem Flügel durch und flankte auf den zweiten Pfosten. Fabian Greiler, völlig allein gelassen, bewies viel Übersicht und legte uneigennützig per Kopf quer. Für Jaumann fühlte sich ebenso kein Glötter zuständig und so musste er den Ball lediglich zum verdienten 2:0 über die Linie drücken.