Neumarkts „Geheimtest“ gegen Zweitligisten – 5 Bezirksligisten proben

Und weiter geht's: Der Oberpfälzer Testspiel-Reigen setzt sich nahtlos fort. Nach den torreichen Begegnungen am Montagabend überprüfen auch am Dienstag und Mittwoch mehrere Teams aus dem überregionalen Bereich ihre Form – konkret zwei Bayernligisten und fünf Bezirksligisten. Auf ein Highlight unmittelbar vor dem Ligaauftakt freut sich der ASV Neumarkt.
Der Tabellenführer der Bayernliga Nord spielt am heutigen Dienstagabend (Anstoß: 18.30 Uhr) gegen die Profis der SpVgg Greuther Fürth. Die Partie findet am Fürther Trainingszentrum statt und wurde kurzfristig anberaumt. Sinn und Zweck aus Sicht des Tabellenletzten der 2. Bundesliga: Die Franken wollen den Spielern aus der zweiten Reihe Spielpraxis geben. Für die Oberpfälzer auf der anderen Seite ist es zum Abschluss der Vorbereitung nochmal eine echte Standortbestimmung, wenige Tage vor dem ersten Punktspiel in Bamberg. Interessante Randnotiz: Zaungäste sind nicht erwünscht. „Da die Partie am Trainingszentrum des Kleeblatts stattfindet, wird sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen“, teilt der Zweitligist auf seiner Homepage mit.
Kurz vor dem Startschuss in der Bayernliga Nord überprüft auch die DJK Gebenbach nochmals ihre Form. Letzte Woche schwitzte die Mannschaft von Chefcoach Dominic Rühl im Trainingslager auf Mallorca. Die Einheiten bei bestem Wetter waren ganz wichtig, zum Ende einer witterungsbedingt komplizierten Vorbereitungsphase. Zur Generalprobe tritt die DJK heute Abend beim SV Raigering auf dessen Kunstrasenplatz an. Die „Panduren“ führen die Kreisliga Süd an und konnten zuletzt achtbare Ergebnisse erzielen (4:1 gegen Etzenricht und 3:3 gegen den FC Amberg). Nicht zuletzt deshalb sollten die Gebenbacher vorgewarnt sein.
Die überregionalen Testspiele unter der Woche im Überblick:
Dienstag