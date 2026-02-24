Neumarkts „Geheimtest“ gegen Zweitligisten – 5 Bezirksligisten proben Testspiele unter der Woche: Adler spielen unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen die Profis von Greuther Fürth +++ Nach dem Trainingslager: Gebenbach präsentiert sich in Raigering von Florian Würthele · Heute, 09:54 Uhr · 0 Leser

Bayernliga-Spitzenreiter ASV Neumarkt duelliert sich am Abend mit Zweitligist SpVgg Greuther Fürth. – Foto: Roland Schäfer

Und weiter geht's: Der Oberpfälzer Testspiel-Reigen setzt sich nahtlos fort. Nach den torreichen Begegnungen am Montagabend überprüfen auch am Dienstag und Mittwoch mehrere Teams aus dem überregionalen Bereich ihre Form – konkret zwei Bayernligisten und fünf Bezirksligisten. Auf ein Highlight unmittelbar vor dem Ligaauftakt freut sich der ASV Neumarkt.

Der Tabellenführer der Bayernliga Nord spielt am heutigen Dienstagabend (Anstoß: 18.30 Uhr) gegen die Profis der SpVgg Greuther Fürth. Die Partie findet am Fürther Trainingszentrum statt und wurde kurzfristig anberaumt. Sinn und Zweck aus Sicht des Tabellenletzten der 2. Bundesliga: Die Franken wollen den Spielern aus der zweiten Reihe Spielpraxis geben. Für die Oberpfälzer auf der anderen Seite ist es zum Abschluss der Vorbereitung nochmal eine echte Standortbestimmung, wenige Tage vor dem ersten Punktspiel in Bamberg. Interessante Randnotiz: Zaungäste sind nicht erwünscht. „Da die Partie am Trainingszentrum des Kleeblatts stattfindet, wird sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen“, teilt der Zweitligist auf seiner Homepage mit.



Kurz vor dem Startschuss in der Bayernliga Nord überprüft auch die DJK Gebenbach nochmals ihre Form. Letzte Woche schwitzte die Mannschaft von Chefcoach Dominic Rühl im Trainingslager auf Mallorca. Die Einheiten bei bestem Wetter waren ganz wichtig, zum Ende einer witterungsbedingt komplizierten Vorbereitungsphase. Zur Generalprobe tritt die DJK heute Abend beim SV Raigering auf dessen Kunstrasenplatz an. Die „Panduren“ führen die Kreisliga Süd an und konnten zuletzt achtbare Ergebnisse erzielen (4:1 gegen Etzenricht und 3:3 gegen den FC Amberg). Nicht zuletzt deshalb sollten die Gebenbacher vorgewarnt sein.





Neben den beiden Bayernligisten sind zudem mehrere Bezirksligisten im Test-Einsatz. In den Bezirksligen erfolgt der Re-Start ja etwas später als im Verbandsbereich. Unter anderem duellieren sich die SG Chambtal und der FSV Prüfening am Mittwochabend jeweils mit einem niederbayerischen Bezirksliga-Vertreter. Die U23 der SpVgg SV Weiden setzt sich in der Zwischenzeit mit dem ambitionierten Bezirksliga-Anwärter SpVgg Trabitz auseinander.







Die überregionalen Testspiele unter der Woche im Überblick:



Dienstag









Heute, 19:30 Uhr SV Obertraubling SV Obertraubling SpVgg Hainsacker Hainsacker 19:30 PUSH





Heute, 19:30 Uhr SV Raigering SV Raigering DJK Gebenbach Gebenbach 19:30 PUSH





Mittwoch









Morgen, 19:00 Uhr ATSV 1871 Kelheim ATSV Kelheim SG Chambtal SG Chambtal 19:00 PUSH





Morgen, 19:30 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden II SpVgg Trabitz SpVggTrabitz 19:30 PUSH





Morgen, 20:45 Uhr FSV Prüfening Prüfening TSV Langquaid Langquaid 20:45 live PUSH



