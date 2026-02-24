 2026-02-20T12:29:42.904Z

Neumarkts „Geheimtest“ gegen Zweitligisten – 5 Bezirksligisten proben

Testspiele unter der Woche: Adler spielen unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen die Profis von Greuther Fürth +++ Nach dem Trainingslager: Gebenbach präsentiert sich in Raigering

von Florian Würthele · Heute, 09:54 Uhr
Bayernliga-Spitzenreiter ASV Neumarkt duelliert sich am Abend mit Zweitligist SpVgg Greuther Fürth.
Bayernliga-Spitzenreiter ASV Neumarkt duelliert sich am Abend mit Zweitligist SpVgg Greuther Fürth. – Foto: Roland Schäfer

Und weiter geht's: Der Oberpfälzer Testspiel-Reigen setzt sich nahtlos fort. Nach den torreichen Begegnungen am Montagabend überprüfen auch am Dienstag und Mittwoch mehrere Teams aus dem überregionalen Bereich ihre Form – konkret zwei Bayernligisten und fünf Bezirksligisten. Auf ein Highlight unmittelbar vor dem Ligaauftakt freut sich der ASV Neumarkt.

Der Tabellenführer der Bayernliga Nord spielt am heutigen Dienstagabend (Anstoß: 18.30 Uhr) gegen die Profis der SpVgg Greuther Fürth. Die Partie findet am Fürther Trainingszentrum statt und wurde kurzfristig anberaumt. Sinn und Zweck aus Sicht des Tabellenletzten der 2. Bundesliga: Die Franken wollen den Spielern aus der zweiten Reihe Spielpraxis geben. Für die Oberpfälzer auf der anderen Seite ist es zum Abschluss der Vorbereitung nochmal eine echte Standortbestimmung, wenige Tage vor dem ersten Punktspiel in Bamberg. Interessante Randnotiz: Zaungäste sind nicht erwünscht. „Da die Partie am Trainingszentrum des Kleeblatts stattfindet, wird sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen“, teilt der Zweitligist auf seiner Homepage mit.

Kurz vor dem Startschuss in der Bayernliga Nord überprüft auch die DJK Gebenbach nochmals ihre Form. Letzte Woche schwitzte die Mannschaft von Chefcoach Dominic Rühl im Trainingslager auf Mallorca. Die Einheiten bei bestem Wetter waren ganz wichtig, zum Ende einer witterungsbedingt komplizierten Vorbereitungsphase. Zur Generalprobe tritt die DJK heute Abend beim SV Raigering auf dessen Kunstrasenplatz an. Die „Panduren“ führen die Kreisliga Süd an und konnten zuletzt achtbare Ergebnisse erzielen (4:1 gegen Etzenricht und 3:3 gegen den FC Amberg). Nicht zuletzt deshalb sollten die Gebenbacher vorgewarnt sein.

Neben den beiden Bayernligisten sind zudem mehrere Bezirksligisten im Test-Einsatz. In den Bezirksligen erfolgt der Re-Start ja etwas später als im Verbandsbereich. Unter anderem duellieren sich die SG Chambtal und der FSV Prüfening am Mittwochabend jeweils mit einem niederbayerischen Bezirksliga-Vertreter. Die U23 der SpVgg SV Weiden setzt sich in der Zwischenzeit mit dem ambitionierten Bezirksliga-Anwärter SpVgg Trabitz auseinander.


Die überregionalen Testspiele unter der Woche im Überblick:

Dienstag

Heute, 18:30 Uhr
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth
ASV Neumarkt
ASV NeumarktASV Neumarkt
18:30

Heute, 19:30 Uhr
SV Obertraubling
SV ObertraublingSV Obertraubling
SpVgg Hainsacker
SpVgg HainsackerHainsacker
19:30

Heute, 19:30 Uhr
SV Raigering
SV RaigeringSV Raigering
DJK Gebenbach
DJK GebenbachGebenbach
19:30


Mittwoch

Morgen, 18:30 Uhr
1. FC Schwarzenfeld
1. FC Schwarzenfeld1. FC Schwarzenfeld
SpVgg Ziegetsdorf
SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf
18:30

Morgen, 19:00 Uhr
ATSV 1871 Kelheim
ATSV 1871 KelheimATSV Kelheim
SG Chambtal
SG ChambtalSG Chambtal
19:00

Morgen, 19:30 Uhr
SpVgg SV Weiden
SpVgg SV WeidenSpVgg Weiden II
SpVgg Trabitz
SpVgg TrabitzSpVggTrabitz
19:30

Morgen, 20:45 Uhr
FSV Prüfening
FSV PrüfeningPrüfening
TSV Langquaid
TSV LangquaidLangquaid
20:45live

Morgen, 19:00 Uhr
FC Thalmassing
FC ThalmassingThalmassing
Freier TuS Regensburg
Freier TuS RegensburgFreier TuS
Abgesagt