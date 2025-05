Neumarkter Paukenschlag: Strobel muss am Saisonende gehen

Überraschende Nachricht vom ASV Neumarkt: Wie der ASV Neumarkt am Donnerstagabend in einer Pressemeldung schreibt, werden sich am Ende dieser Saison die Wege des Vereins und von Cheftrainer Jochen Strobel (45) sowie Co-Trainer Martin Schmaußer (60) trennen. Anfang März hatte der Verein eigentlich die Vertragsverlängerung mit seinen beiden Coaches um ein weiteres Jahr bekanntgegeben.

Zwei Jahre lang war Jochen Strobel nun Coach des ASV Neumarkt. In beiden Spielzeiten führte er das Team frühzeitig zum Klassenerhalt. In den letzten drei Spielen vor dem Abschied möchte das Trainerteam noch möglichst viele Punkte sammeln. „Wir danken Jochen wirklich sehr für seine tolle Arbeit und wünsche ihm jetzt schon alles Gute für die Zukunft“, teilt die sportliche ASV- Leitung um Stefan Pröpster und Benedikt Thier eingangs mit. Warum kommt es zu der Trennung? „Trotz des frühzeitigen Klassenerhalts möchte der ASV zur neuen Saison neue Impulse setzen“, heißt es in der Mitteilung dazu kurz und knapp. Mehr lässt der Verein nicht wissen. Auch Martin Schmaußer, der seit dieser Saison als Co-Trainer an der Seite Strobels steht, dankt der ASV sehr für sein großes Engagement.



Ab dem kommenden Wochenende würden die ersten Gespräche mit potentiellen Nachfolgern erfolgen, heißt es weiter. „Die Kaderplanung für die neue Saison ist schon relativ weit“, berichtet derweil Pröpster. „Außerdem freut es uns riesig, wieder einige Talente aus der U19 in den Kader der ersten Mannschaft zu übernehmen.“ Die Vorstellung der aufrückenden U19-Spieler erfolge in Kürze. In den restlichen drei Saisonspielen müssen die Neumarkter Adler noch gegen den TSV Kornburg, die DJK Gebenbach und den Würzburger FV ran. Mit 43 Punkten hat der ASV den Klassenerhalt bereits in der Tasche. Umso überraschender kommt es, dass man die Zusammenarbeit mit Strobel und Schmaußer nicht fortsetzt.