Neumarkt wieder Zweiter – Kornburg verliert Faden, Gebenbach atmet auf Bayernliga Nord, der Samstag: Hof gibt zwei Führungen aus der Hand +++ Großschwarzenlohe zollt Englischer Woche Tribut +++ Jahn II dominiert das U21-Duell von Florian Würthele · Heute, 17:33 Uhr · 0 Leser

Der Ball schlägt im Tor der SpVgg Bayern Hof ein zum 2:2-Endstand gegen Fortuna Regensburg. – Foto: Mario Wiedel

Zurück auf dem zweiten Platz der Bayernliga Nord ist der ASV Neumarkt. Die Adler landeten am Samstag einen glatten 4:0-Auswärtssieg in Stadeln. Dadurch überholen sie den Oberpfalz-Kontrahenten ASV Cham, der bereits am Freitag im Topspiel gegen Eltersdorf eine Niederlage einstecken musste. Mit demselben Ergebnis wie Neumarkt war der FC Eintracht Bamberg in Großschwarzenlohe erfolgreich.



Unentschieden trennten sich Bayern Hof und Fortuna Regensburg (2:2) sowie der Würzburger FV und Kornburg (1:1) voneinander. In den 16-Uhr-Spielen feierten der SSV Jahn II (4:0 gegen Ingolstadt II) und die DJK Gebenbach (2:1 gegen Neudrossenfeld) einen Befreiungsschlag im harten Abstiegskampf. Beide Teams stehen nun bei 31 Punkten. Die Trainerstimmen.



Sven Zurawka (Trainer ASV Neumarkt): „In meinen Augen ein verdienter Sieg für uns, der vielleicht um ein Tor zu hoch ausfiel. Nichtsdestotrotz haben wir – abgesehen von einem Freistoß in der zweiten Hälfte – über die gesamte 90 Minuten keine einzige Großchance des Gegners zugelassen, standen defensiv sehr stabil. Wir haben von der Spielweise her vor dem Spiel noch ein, zwei Dinge angepasst. Die Jungs haben das super umgesetzt, hatten einen guten Spirit drin und spielten ein hohes Pressing. Etwas fahriger verlief die zweite Halbzeit. Sehr zufrieden bin ich auch heute wieder mit den Einwechslungen.“







Hendrik Baumgart (Trainer TSV Kornburg): „In der ersten Halbzeit hatten wie das Spielgeschehen so weit gut im Griff und führten durch einen tollen Spielzug über die rechte Seite verdient mit 1:0. Allerdings konnten wir in der zweiten Halbzeit nicht an diese Leistung anknüpfen. Das Spiel wurde offener und von beiden Seiten zerfahrener. Wir hätten uns etliche gute Chancen erspielen können, haben es aber nicht geschafft, im 16er Lösungen zu finden. Da hat uns die Kreativität gefehlt. Wir sind unzufrieden mit unserer eigenen Leistung, weil wir nach einer ordentlichen ersten Halbzeit in der zweiten den Faden verloren haben und es nicht sauber zu Ende gespielt haben. Somit sind es verlorene zwei Punkte – wobei das Spiel in der zweiten Halbzeit auch in die andere Richtung kippen kann.“







Florian Bauer (Trainer SC Großschwarzenlohe): „Heute mussten wir leider irgendwo der Englischen Woche Tribut zollen. Der Kopf und die Beine waren nicht so frisch. Wenngleich das Spiel auch einen anderen Verlauf nehmen kann. Wir hatten die erste große Chance im Spiel, ehe der Gegner durch ein Abstimmungsthema bei uns das 1:0 machte. Dann ließen wir eine Riesenchance auf den Ausgleich liegen. Wir nahmen uns für die zweite Halbzeit viel vor. In dem Moment, als wir einen Dreifachwechsel setzen wollten, um neue Impulse zu bringen, fiel das 0:2 aus einem trivialen Aufbaufehler. Großen Glück hatte der Gegner, weil es eine Notbremse geben muss und nicht mal Foul gepfiffen wurde. Es war kein 0:4-Spiel, auch wenn wir nicht unser bestes Spiel gezeigt haben. Aufstecken wir hier keiner, so viel steht fest.“







Helmut Zeiml (Sportdirektor SV Fortuna Regensburg): „Nach dem frühen Gegentor – unserer Keeper leistete sich einen Fehler – sind wir immer besser ins Spiel gekommen und hatten eine Riesen-Doppelchance mit Latte und Pfosten. Dann trafen wir nochmal den Pfosten. Der Ausgleichstreffer war verdient, weil wir mehr Spielanteile bekommen haben. In der zweiten Halbzeit haben wir die ganze Zeit Druck gemacht, Hof machte aus einer Kontersituation das 2:1. Durch einen Freistoß von Außen kamen wir zum erneuten Ausgleich. Anschließend hatten wir zwei, drei gute Chancen und der Gegner eine Riesenchance nach einer Ecke, als Hoffmann den Ball auf der Linie weggekratzt hat. Im Gegenzug rannte Hedider fast allein auf den Torwart zu und schoß den Ball vorbei. Mit der heutigen Aufstellung und so, wie die Mannschaft gekämpft hat, kann man zufrieden mit dem Ergebnis sein.“













Christoph Jank (Trainer SSV Jahn Regensburg II): „Ein sehr dominantes Spiel von uns! Von Beginn an haben wir sehr viel Druck erzeugt und dem Gegner gegen den Ball keine Möglichkeiten für einen kontrollierten Spielaufbau gegeben. Daraus konnten wir immer wieder Torchancen erzielen. In der zweiten Hälfte haben wir weiter Druck erzeugt und das Spiel 4:0 gewonnen. Auch in der Phase der numerischen Unterlegenheit nach einer gelbroten Karte haben wir sehr gut verteidigt und immer wieder gute Aktionen im Umschalten nach Ballgewinn gehabt.“



