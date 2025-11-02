Neumarkt und Neudrossenfeld siegen deutlich - Eltersdorf gewinnt 3:1

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge zeigte der TSV Neudrossenfeld gegen die „Jungschwanzer“ aus Ingolstadt eine ordentliche Reaktion. Am Ende feierten die Oberfranken einen ungefährdeten 4:0-Auswärtssieg. Noch stärker unter die Räder kam der Aufsteiger vom FC Coburg, dem der ASV Neumarkt nicht den Hauch einer Chance ließ. Am Ende stand ein klares 5:0 zu Buche. Den zweiten Tabellenplatz behaupten konnte der SC Eltersdorf, welcher den SC Großschwarzenlohe auswärts mit 3:1 bezwingen konnte.



Bernd Eigner, Trainer SC Eltersdorf: „Ein hochverdienter Sieg in meinen Augen. Wir gingen im ersten Durchgang mit 1:0 in Führung und hätten das 2:0 eigentlich nachlegen müssen. Nach einer Unachtsamkeit mussten wir das 1:1 unnötigerweise schlucken. Nichtsdestotrotz waren wir hochüberlegen gegen einen sehr tief stehenden Gegner, weshalb der Deckel nach der erneuten Führung zum 2:1 eigentlich drauf war.“



Sven Zurawka, Trainer ASV Neumarkt: „In Summe war es über 90 Minuten ein verdienter Sieg auch in der Höhe, weil wir die klareren Chancen über die gesamte Spielzeit gesehen hatten. Wir gingen im ersten Durchgang früh mit 2:0 in Führung. Von der 20. Minute bis zur Halbzeit haben wir den Faden dann etwas verloren. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Gäste auch eine Riesen-Gelegenheit zum 2:1-Anschlusstreffer. Direkt nach dem Seitenwechsel war es wieder besser und wir konnten schnell das 3:0 erzielen. Nach dem 4:0 haben wir es souverän zu Ende gespielt und völlig verdient die drei Punkte eingefahren.“