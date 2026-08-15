Neumarkt mit Mega-Comeback! Nördlingen in Unterzahl »sehr couragiert«

Robert Keiner, Trainer des TSV Großbardorf: »Ein sehr ausgeglichenes Spiel. Nördlingen stand eher tief und hat versucht, über Konter nach vorne zu kommen. Die erste Viertelstunde ging klar an Nördlingen, danach haben wir uns gut reingespielt und hatten deutlich mehr Ballbesitz. Wir sind immer wieder gut hinter zwei ihrer Ketten gekommen, aber im letzten Drittel fehlte der letzte Ball oder die nötigen Laufwege. Bis dahin war das ganz vernünftig, aber im Strafraum konnten wir leider keinen Profit daraus schlagen. Dort müssen wir besser werden. Klare Chancen oder Momentum über die Führung, hätten die Partie gewaltig verändert. Nach der Gelb-Roten Karte für Nördlingen wurde das Spiel auf einmal komplett wild. In Überzahl hatten wir eigentlich unsere schlechteste Phase der Partie: Es ist unruhig geworden und wir laufen sogar noch in den ein oder anderen Konter. Unter dem Strich sind wir natürlich nicht zufrieden, weil wir hier drei Punkte mitnehmen wollten. Mit dem Punkt müssen wir jetzt aber leben, aber wir haben uns schlichtweg mehr erhofft und vorgenommen.«

Michael Göttler, Trainer des TSV Nördlingen: »Wir sind richtig gut in die Partie gestartet und haben gleich zu Beginn drei Hochkaräter, belohnen uns aber nicht für den hohen Aufwand. In der zweiten Hälfte haben sich beide Teams ein Stück weit neutralisiert. In Unterzahl hatten wir zwar nicht mehr so viel den Ball, hatten aber noch richtig gute Kontersituationen, die wir leider nicht nutzen. Trotzdem bin ich mit der Moral und der Einsatzbereitschaft hochzufrieden. In Unterzahl wirklich eine sehr couragierte Leistung! Und wer vorne kein Tor macht, darf hinten keines kassieren. Das haben wir geschafft, deshalb sind wir zufrieden mit dem Punkt. Unser Blick geht jetzt voll auf den FC Ingolstadt am Dienstag.«