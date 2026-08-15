Neumarkt mit Mega-Comeback! Nördlingen in Unterzahl »sehr couragiert«

Während der Würzburger FV und der FC Eintracht Bamberg am frühen Samstagnachmittag siegten, ging es bei den Partien am späten Nachmittag in der Bayernliga Nord nicht weniger dramatisch zu: Der ASV Neumarkt rettete nach einem 0:3-Rückstand gegen Weiden dank eines furiosen Schlussspurts noch ein 3:3, während sich Großbardorf und Nördlingen mit 0:0 trennten.
Michael Riester, Trainer der SpVgg SV Weiden: »Wenn du zur Halbzeit durch ein überragendes Spiel mit 3:0 führst, würde der neutrale Betrachter von zwei verlorenen Punkten sprechen. Wir haben in der zweiten Halbzeit Lehrgeld bezahlt und konnten durch unsere vielen Verletzten auch dem ständigen Druck von Neumarkt nicht mehr dagegenhalten. Aber wir haben unser Herz am Platz gelassen und das ist das was zählt.«
Drilon Asani, Trainer des ASV Neumarkt: »Ein verrücktes Spiel, wenn du 0:3 hinten bist und dann das Ganze zu einem 3:3 drehst. Wir hatten in den ersten 20 Minuten defensiv Riesenprobleme in den Eins-gegen-Eins-Duellen. Weiden hat es mit ihren erfahrenen Spielern clever gemacht. Es war brutal warm natürlich und wenn die Hitze da ist und die Energie nicht gut ist, steht es plötzlich 0:3. Die Wechsel zur Pause haben uns gut getan und Weiden wirkte plötzlich platt. Wir hatten viel Raum und haben den sehr gut bespielt. In der letzten Viertelstunde sind wir noch mehr ins Risiko gegangen – und wurden belohnt. Wenn wir früher treffen, drehen wir das Spiel vielleicht komplett. Alles in allem, ist das Ergebnis aber natürlich okay, aber mit der ersten Halbzeit waren wir nicht zufrieden.«
Robert Keiner, Trainer des TSV Großbardorf: »Ein sehr ausgeglichenes Spiel. Nördlingen stand eher tief und hat versucht, über Konter nach vorne zu kommen. Die erste Viertelstunde ging klar an Nördlingen, danach haben wir uns gut reingespielt und hatten deutlich mehr Ballbesitz. Wir sind immer wieder gut hinter zwei ihrer Ketten gekommen, aber im letzten Drittel fehlte der letzte Ball oder die nötigen Laufwege. Bis dahin war das ganz vernünftig, aber im Strafraum konnten wir leider keinen Profit daraus schlagen. Dort müssen wir besser werden. Klare Chancen oder Momentum über die Führung, hätten die Partie gewaltig verändert. Nach der Gelb-Roten Karte für Nördlingen wurde das Spiel auf einmal komplett wild. In Überzahl hatten wir eigentlich unsere schlechteste Phase der Partie: Es ist unruhig geworden und wir laufen sogar noch in den ein oder anderen Konter. Unter dem Strich sind wir natürlich nicht zufrieden, weil wir hier drei Punkte mitnehmen wollten. Mit dem Punkt müssen wir jetzt aber leben, aber wir haben uns schlichtweg mehr erhofft und vorgenommen.«
Michael Göttler, Trainer des TSV Nördlingen: »Wir sind richtig gut in die Partie gestartet und haben gleich zu Beginn drei Hochkaräter, belohnen uns aber nicht für den hohen Aufwand. In der zweiten Hälfte haben sich beide Teams ein Stück weit neutralisiert. In Unterzahl hatten wir zwar nicht mehr so viel den Ball, hatten aber noch richtig gute Kontersituationen, die wir leider nicht nutzen. Trotzdem bin ich mit der Moral und der Einsatzbereitschaft hochzufrieden. In Unterzahl wirklich eine sehr couragierte Leistung! Und wer vorne kein Tor macht, darf hinten keines kassieren. Das haben wir geschafft, deshalb sind wir zufrieden mit dem Punkt. Unser Blick geht jetzt voll auf den FC Ingolstadt am Dienstag.«