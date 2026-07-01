Neumarkt krallt sich Offensivtalent aus der Regionalliga

Die sportliche Leitung um Benedikt Thier (links) und Stefan Pröpster (rechts) stellt Noah Gebre als weiteren Neuzugang vor. – Foto: ASV Neumarkt

Nord-Bayernligist ASV Neumarkt bestreitet an diesem Freitag das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Im Rahmen der Qualifikation zum Verbandspokal schaut Ligakollege SV Fortuna Regensburg am Deininger Weg vorbei. Zuvor können die „Adler“ einen weiteren Neuzugang vermelden. Mit Noah Zerihun Gebre hat der ASV ein junges und vielversprechendes Offensivtalent verpflichtet. Der 19-jährige Außenstürmer war zuletzt Teil des Regionalliga-Kaders der SpVgg Ansbach.

Gebre bringt trotz seines jungen Alters eine starke fußballerische Ausbildung mit. Ausgebildet in der Nachwuchsabteilung des 1. FC Nürnberg und der SpVgg Mögeldorf, führte ihn sein Weg zum TSV Kornburg (18 Bayernligaspiele, 3 Tore) und zuletzt zur SpVgg Ansbach. Beim Regionalligisten konnte er sich in der vergangenen Saison nicht entscheidend durchsetzen, brachte es auf acht Kurzeinsätze in Bayerns höchster Amateurklasse. Gebre gilt als äußerst schneller Flügelspieler, der mit seiner Dynamik, seinem Tempo und seiner Torgefahr immer wieder für Gefahr in der Offensive sorgt.



Entsprechend erfreut zeigt sich Neumarkts Sportlicher Leiter Stefan Pröpster über diese Neuverpflichtung: „Wir sind sehr zufrieden, dass wir Noah für unseren Weg begeistern konnten. Er bringt enorme Geschwindigkeit, viel Tiefgang und eine natürliche Torgefahr mit. Trotz seines jungen Alters besitzt er großes Entwicklungspotenzial und passt mit seiner Mentalität und Spielweise hervorragend zu unserer Philosophie. Wir sind überzeugt, dass er unserer Offensive zusätzliche Qualität verleihen wird“, lässt sich der Funktionär in einer Presseaussendung des ASV zitieren.





Mit der Verpflichtung setzt der Oberpfälzer Bayernligisten seinen eingeschlagenen Weg fort, auf junge, hungrige und entwicklungsfähige Spieler zu setzen. Noah Gebre soll mit seinem Tempo und seiner Unbekümmertheit neue Impulse im Offensivspiel der Adler setzen und den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft weiter beleben. Dieses Konzept verfolgt der Verein bereits seit mehreren Jahren konsequent.



