Neumarkt krallt sich Ex-Regionalligaspieler Nico Ott

Sportlicher Leiter Stefan Pröpster (rechts) posiert mit Neuzugang Nico Ott in der Neumarkter Altstadt. – Foto: Thier/ASV Neumarkt

Der gebürtige Mittelfranke bringt reichlich Erfahrung aus der Bayernliga und Regionalliga mit. In seiner bisherigen Laufbahn spielte der 1,88 Meter große Defensivakteur unter anderem für die U19 des Chemnitzer FC, die DJK Don Bosco Bamberg, den SV Schalding-Heining, den TSV Aubstadt sowie zuletzt den ATSV Erlangen. Dabei kam Ott auf zahlreiche Einsätze in der Bayernliga und Regionalliga Bayern. 36 Mal stand er in der 4. Liga auf dem Platz. Bei der SpVgg Greuther Fürth sammelte er Einsätze in der U17-Bundesliga. Zudem bewies er immer wieder seine Torgefahr bei Standardsituationen.



„Der Kontakt zum ASV besteht bereits seit einigen Monaten. Die Gespräche waren von Anfang an sehr positiv. Die Infrastruktur, das Umfeld und die sportliche Entwicklung des Vereins haben mich überzeugt. Besonders wichtig war für mich, dass der Kern der erfolgreichen Mannschaft zusammengeblieben ist. Jetzt freue ich mich darauf, meinen Teil dazu beizutragen, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen“, sagt Nico Ott im Rahmen seines Wechsels nach Neumarkt.





ASV-Sportleiter Stefan Pröpster zeigt sich über die Verpflichtung sehr erfreut: „Mit Nico gewinnen wir einen Spieler, der sowohl in der Innenverteidigung , als auch als klassischer Sechser eingesetzt werden kann. Er bringt körperliche Präsenz, Erfahrung und Flexibilität mit. Genau diese Eigenschaften haben wir für unseren Kader gesucht. Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen wird“, unterstreicht der Funktionär.



Mit Nico Ott begrüßt der ASV Neumarkt einen weiteren ambitionierten Spieler, der die „Qualität und Breite des Kaders für die kommende Bayernliga-Spielzeit erhöhen soll“, wie es abschließend in der Vereinsmeldung heißt.