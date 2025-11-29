Neumarkt im Stile eines Topteams – 5:1: Fortuna nimmt Revanche

Drei witterungsbedingte Spielabsagen hatten zur Folge, dass die Bayernliga Nord am Samstag nur ein Rumpfprogramm absolvierte. Aus Weiden, Cham und Gebenbach gab es schon am Freitag rotes Licht. Positiv daran: Immerhin musste – anders als in der Vorwoche – keine Mannschaft zu einem Auswärtsspiel reisen, um dann vor Ort die Absage durch das Schiedsrichtergespann zu erfahren. Dort wo gespielt wurde, fielen einige Tore. Zehn Mal klingelte es in den zwei Partien. Zurück an der Tabellenspitze ist der ASV Neumarkt. Die Adler traten in Neudrossenfeld so wie eine Spitzenmannschaft auf – effektiv, abgeklärt, in den richtigen Momenten zur Stelle. Enttäuschende Gastgeber verloren zu Recht mit 1:3. Mit positiven Gefühlen geht Fortuna Regensburg in die Winterpause. Der SVF lieferte auf dem Kunstrasenplatz am Brandlberg eine überzeugende Vorstellung ab. Schon zur Halbzeitpause war beim Stand von 4:0 der Drops gelutscht. Am Ende gewann die Morina-Formation gegen einen über weite Strecken harmlosen FSV Stadeln mit 5:1, nahm erfolgreich Revanche für die klare Hinspiel-Pleite und verbessert sich auf Tabellenplatz sechs.



Arber Morina (Trainer SV Fortuna Regensburg): „Wir haben die richtige Antwort gegeben auf die böse Schlappe im Hinspiel. Heute war jeder heiß. Man hat gemerkt, dass jeder nochmal Bock hat zu spielen und dass man sich mit einem guten Gefühl in die Winterpause verabschieden will. Das war unser großes Vorhaben, welches in allen Punkten gelungen ist. Wir haben uns mit einem guten Fußball würdig in die Pause verabschiedet und stehen nun mit 29 Punkten gut da, was das Saisonziel angeht. Dennoch müssen wir die Herbstrunde noch ein wenig aufarbeiten – es waren einige Spiele dabei, mit denen man nicht zufrieden sein kann. Gleichzeitig freuen wir uns auf die Restrückrunde, wenn die Langzeitverletzten auch wieder zurückkommen.“









Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter TSV Neudrossenfeld): „Wir sind in der ersten Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel gekommen, hatten zu einfache Ballverluste und ein schlechtes Passspiel. Dem Rückstand ging ein Foulspiel voraus. Dies war aber nur einer von vielen Fehlern eines ganz schwachen Gespanns. In der zweiten Hälfte waren wir 15 Minuten die bessere Mannschaft und hätten den Ausgleich erzielen können, mit dem 0:2 wurde aber der Stecker gezogen. Neumarkt ist wie eine abgeklärte Spitzenmannschaft aufgetreten und hat völlig verdient gewonnen. Von uns war es eine ganz schwache Vorstellung.“



Sven Zurawka (Trainer ASV Neumarkt): „In meinen Augen ein hochverdienter Sieg. Auf dem für uns völlig ungewohnten Kunstrasen haben wir in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt, hatten schon vor dem Führungstor vier sehr gute Chancen. Wir kamen sehr gut aus der Halbzeit und haben durch eine geilen Umschaltsituation per Kopf auf 2:0 gestellt. Die rote Karte wegen eines Handspiels war sehr bitter, auch wenn der Platzverweis schon vertretbar war. Fortan haben wir es gut verteidigt. Ich bin hochzufrieden und stolz auf die Jungs, dass wir nochmal so eine geile Leistung abgeliefert haben.“





Folgende Samstagsspiele wurden abgesagt:



