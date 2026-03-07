Neumann: "Wir fahren dahin, um drei Punkte zu holen"

Während der VfL mit 23 Punkten aus 15 Spielen auf Rang acht rangiert und damit im gesicherten Mittelfeld steht, kämpft Wendschott als Tabellen-14. ums sportliche Überleben. Entsprechend erwartet Neumann eine intensive Partie. „In den vergangenen zwei Jahren sahen wir dort nicht gut aus. Wir sind im Pokal nur im Elfmeterschießen weitergekommen, und das letzte Punktspiel dort haben wir verloren“, erinnert sich der Wahrenholzer Trainer.

Der WSV sei besonders auf eigenem Platz schwer zu bespielen. „Wendschott ist zu Hause sehr unangenehm. Dort gab es schon viele kampfbetonte Duelle. Darauf müssen wir uns einstellen“, sagt Neumann. Gerade im Abstiegskampf rechnet er mit maximaler Gegenwehr: „Für sie geht es ums nackte Überleben. Sie werden versuchen, es uns so schwer wie möglich zu machen.“

Trotz der Warnung reist der VfL mit Rückenwind an. Die Mannschaft ist inklusive der Tespspiele seit drei Spielen ungeschlagen, absolvierte zudem eine erfolgreiche Hallensaison und startete mit positiven Ergebnissen in die Vorbereitung. Im Hinspiel setzte sich Wahrenholz klar mit 4:1 durch.

Der Anspruch der Gäste ist daher eindeutig. „Wir fahren dorthin, um drei Punkte zu holen. Wenn wir unsere Leistung vom letzten Wochenende abrufen, kann es keinen anderen Sieger geben als uns“, betont Neumann selbstbewusst.

Allerdings könnte sich die personelle Situation kurzfristig noch verändern. Einige Spieler sollen die zweite Mannschaft im Aufstiegskampf unterstützen, zudem gibt es noch einzelne Fragezeichen im Kader.

Beim WSV Wendschott blickt man dennoch optimistisch auf den Rückrundenstart. Trainer Giuseppe Millemaci freut sich auf das erste Pflichtspiel des Jahres: „Wir sind froh, dass es endlich wieder losgeht. Wir wissen, dass Wahrenholz ein unangenehmer Gegner ist, aber zu Hause wollen wir versuchen, etwas Zählbares zu holen.“ Personell sieht sich der Coach gut aufgestellt.

Damit ist alles angerichtet für ein intensives Duell: Wahrenholz möchte seine gute Form bestätigen, Wendschott braucht im Kampf gegen den Abstieg dringend Punkte. In einer körperbetonten Partie könnte am Ende vor allem die Mentalität den Ausschlag geben.