Neumann: „Mich beunruhigt gar nichts“

Eigentlich hatten sich die Oberliga-Fußballer der Holzheimer SG nach dem erst in einem rasanten Finish eingebrachten 3:3-Unentschieden beim Tabellenführer Ratingen 04/19 auf eine richtig coole Trainingswoche gefreut. Doch plötzlich hatte sich der Aufsteiger mit dem im Fußballportal „FuPa“ aufgegriffenen Gerüchten über finanzielle Turbulenzen bei den HSG-Kickern zu befassen. Aus dem Gleichgewicht hat das Trainer Jesco Neumann vor dem Duell der Neulinge am Samstag (Anstoß 18 Uhr) mit Blau-Weiß Dingden freilich nicht gebracht. „Mich beunruhigt gar nichts“, stellt der 37-Jährige gewohnt gelassen fest.

Und damit ist das Thema für ihn durch. Als Coach ist er vielmehr daran interessiert, das von der grandiosen Aufholjagd in Ratingen – mit drei Toren von Oguz Ayan – gespeiste Selbstbewusstsein und Selbstverständnis auch im letzten Heimspiel vor der Winterpause in Leistung und Punkte umzumünzen. „Damit könnten wir uns in der Weihnachtszeit selbst beschenken.“

Ob der sofortige Wechsel des Sportlichen Leiters Simon Büttgenbach zum Liga-Rivalen 1. FC Monheim für den „Blauen Dunst“ an der Reuschenberger Straße gesorgt haben könnte, interessiert ihn dabei nicht die Bohne. „Dass aus irgendwelchen Ecken, gerne auch an der Theke, aus dem Nichts Gerüchte entstehen, kennen wir ja schon.“ Ihn würde es jedenfalls nicht wundern, fährt er fort, wenn diese Desinformationen von außen bewusst initiiert und gestreut worden wäre.

Der besonderen Konstellation, die beide Klubs mit identischer Bilanz von vier Siegen, sechs Unentschieden und fünf Niederlagen auf den Rängen 13 (Dingden, 20:18 Tore) und 14 (Holzheim, 23:23 Tore) ausweist, misst Neumann keine allzu große Bedeutung zu. Die Saison sei noch viel zu lang, um das Spiel zum brisanten Duell direkter Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib zu erheben. „Es kann noch so viel passieren ...“

Salman als Pendant zu Ayan

Intensiv mit den Fußballern aus dem etwas mehr als 7000 Einwohner zählenden Ortsteil von Hamminkeln haben sich er und sein Trainerteam natürlich trotzdem beschäftigt. Sofort aufgefallen ist ihm dabei selbstverständlich Mohamed Salman. Der wuchtige Angreifer, zwischenzeitlich nach seiner Roten Karte im Derby gegen den SV Biemenhorst für drei Spiele gesperrt, hatte sich am vergangenen Wochenende eindrucksvoll zurückgemeldet: Vor heimischem Publikum traf er gegen Homberg in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 1:1-Ausgleich – sein siebtes Tor im zwölften Spiel in dieser Saison. In den drei vorangegangenen Partien gegen den ETB SW Essen (0:2), KFC Uerdingen (0:0) und den FC Büderich (0:0) war den Blau-Weißen ohne ihren Goalgetter kein Treffer gelungen.

Das Interesse am Gegner beruht indes durchaus auf Gegenseitigkeit. So erwartet Dingdens Coach Sebastian Amendt in Holzheim einen kompakt stehenden und ballsicher agierenden Rivalen, gegen den er bei seinen Schützlingen auch auf eine „eine gewisse Zockermentalität“ hofft. Dagegen setzt Neumann auf die in seinem Team steckende Qualität: „Wir haben unsere eigenen Waffen, allen voran Oz Ayan, für den sich in Ratingen alle über seine drei Tore gefreut haben, denn er ist ein guter Junge.“ Vielleicht könnte der Vollblutstürmer am Samstagabend auch mithelfen, die Heimbilanz der HSG aufzuhübschen. Weil auf dem Kunstrasenplatz an der Reuschenberger Straße bislang nur gegen den FC Büderich (4:1) ein „Dreier“ heraussprang, ist der Neuling in dieser Tabelle mit lediglich acht Punkten aus sieben Partien Vorletzter. Schlechter ist nur Biemenhorst mit vier Zählern. In der Fremde brachte die HSG dagegen in acht Versuchen zehn Punkte ein. Das reicht immerhin für Platz sieben.

Während die Gäste in Holzheim definitiv auf Innenverteidiger Michael Leyking verzichten müssen, meldet Neumann Fortschritte im Rehabilitationsprozess von Routinier Robert Wilschrey. Sein Sehnenriss im Leistenbereich ist soweit ausgeheilt, dass sein Trainer davon ausgeht, „dass er bei uns zur Rückrunde wieder einsteigen kann.“