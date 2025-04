Neumann-Comeback glückt: Ottersberg gewinnt deutlich

Der TSV Ottersberg fuhr einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf ein. Für Klarheit sorgte im Heimspiel gegen den vor dem Gang in die Bezirksliga stehenden TuS Neetze Routinier Alexander Neumann, der nach Verletzungspause direkt wieder knipste. Daher konnte sich seine Mannschaft sogar zwei verschossene Elfmeter erlauben.

Zunächst verfolgte der jüngst auch zum Cheftrainer aufgestiegene Angreifer das Geschehen noch von der Seitenlinie. Die Wümme-Kicker gaben auch zu diesem Zeitpunkt den Ton an, vergaben aber sogar einen Foulelfmeter. Elina Stripling scheiterte am gut reagierenden Kevin Zlotkowski (17.). Erst kurz vor der Pause gelang das erlösende Führungstor. Erneut sprach Schiedsrichter Tobias Frohböse den Hausherren einen Strafstoß zu, dem diesmal Umut Ercan übernahm und platziert ins rechte Eck verwertete - 1:0.

Ab Minute 62 wirkte Neumann, der einen Monat lang verletztungsbedingt nicht zur Verfügung stand, auf dem Spielfeld mit. Keine 120 Sekunden später erzielte er nach Zuspiel von Can Sengül das vorentscheidende 2:0. Jener Sengül ließ in der 69. Minute das 3:0 folgen. Den 4:0-Endstand stellte Mohammed Tekin mithilfe des linken Innenpfostens her (86.). Er hätte sogar noch einen Treffer nachlegen können. Denn der TSV bekam den dritten Elfmeter, den Zlotkowski allerdings erneut parierte.

Trotz der zwei vergebenen Strafstöße fuhr Ottersberg einen souveränen Sieg ein und kann auch dank des Rückzugs des SV Lindwedel-Hope entspannter auf den Abstiegskampf schauen. Am Sonntag soll die Position im Heimspiel gegen Treubund Lüneburg weiter verbessert werden. Der TuS Neetze ist hingegen kaum noch zu retten. Bei noch fünf ausstehenden Partien liegt er 13 Punkte hinter dem rettenden Ufer. Im Schlussspurt warten zu allem Überfluss ausschließlich Gegner aus dem oberen Tabellendrittel.