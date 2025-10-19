Neumann abgezockt: Scharmbeck verpasst den Befreiungsschlag

Mit einem Sieg hätte der Aufsteiger ein regelrechtes Ausrufezeichen setzen und die Abstiegsplätze verlassen können. Stattdessen leisteten sich die Hausherren zu viele Nachlässigkeiten, die ein Routinier wie Alexander Neumann, der seine beste Zeit in der Regionalliga hatte, eiskalt bestraft (12., 45.).

Der Mannschaft von Trainer Marinus Bester war einmal mehr nicht ihre Moral abzusprechen: Nach einem Doppelwechsel zur Pause brachten Bryan Döderlein de Win (50.) und Maximilian Garbers (56.) ihre Farben zurück ins Spiel. Schon in der Vorwoche hatte SPA einen Rückstand beim VfL Güldenstern Stade gedreht und den Platz als Sieger (4:3) verlassen.

Dieses Mal musste die Bester-Elf selbst wieder einen Nackenschlag verkraften, als Mohammed Tekin einen Strafstoß verwandelte (60.). Nachdem Leon Schumacher schon für die vermeintliche Entscheidung sorgte (74.), bescherte Markus Debey dem Publikum eine spannende Schlussphase (76.). Schließlich sicherte sich Matchwinner Neumann das letzte Wort mit dem 5:3-Endstand (90.).