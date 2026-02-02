Neumaier widerspricht Darstellung von Grüne Heide: Ich habe den Schlussstrich gezogen

Ex-Heide-Trainer Jürgen Neumaier sagt: „Außerdem habe ich gemerkt, dass nicht mehr alle in einem Boot sitzen.“ – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Fußball-Kreisligist SC Grüne Heide hatte von einvernehmlicher Trennung in der Winterpause gesprochen.

Während der SC Grüne Heide Ismaning unter Neu-Trainer Tobias Krabichler bereits in der Vorbereitung steckt, ist im Hintergrund bei dem Kreisligisten ein Streit um die Trennung von Coach Jürgen Neumaier entbrannt. Denn dieser widerspricht der Darstellung des Vereins, wonach man „in beiderseitigem Einvernehmen“ auseinandergegangen sei. „Das stimmt so nicht“, betont Neumaier. Vielmehr sei er es gewesen, der einen Schlussstrich gezogen habe.

Laut Neumaier gab es Ende Dezember ein Treffen mit der Vorstandschaft, die ihm eröffnete, dass der Verein in der kommenden Saison nicht mehr auf ihn, sondern auf einen Spielertrainer setzen will. Nach einigen Tagen Bedenkzeit habe er sich dann dazu entschieden, sein Amt bereits im Winter aufzugeben – aus zwei Gründen, wie er sagt. Zum einen habe er schon im Oktober ans Aufhören gedacht. Zum anderen wäre die Konstellation, bei der die Spieler bereits wüssten, dass er sie nächste Saison nicht mehr trainieren werde, schwierig gewesen, so Neumaier. „Außerdem habe ich gemerkt, dass nicht mehr alle in einem Boot sitzen.“

Infolgedessen habe er beschlossen, das Handtuch zu werfen, und dies dem Club Anfang Januar mitgeteilt, sagt der 63-Jährige. Derweil hatte der Verein von einer Trennung „in beiderseitigem Einvernehmen“ gesprochen. Neumaier, der das Team ein Jahr zuvor in höchster Abstiegsnot übernommen hatte, habe die Mannschaft stabilisiert, sagte Teammanager Philipp Walter. „Jetzt wollten wir mal einem jungen Trainer eine Chance geben.“

Neu-Coach Krabichler (37) hat den Tabellensiebten der Kreisliga 1 zusammen mit Harald Lutz übernommen. Diesem Duo soll mittelfristig noch ein Spielertrainer zur Seite gestellt werden, sagt Philipp Walter. Unterdessen wird Jürgen Neumaier nach seinem Abschied aus Fischerhäuser weiter als Coach am DFB-Stützpunkt in Freising arbeiten, wo er Talente der Altersklassen U12 bis U15 betreut. Inwiefern er künftig wieder als Vereinstrainer arbeiten wird, lässt der 63-Jährige offen. (ps)