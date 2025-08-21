Neulinge Viktoria Potsdam und Angermünder FC starten mit Heimspielen

Die Landesliga Nord eröffnet die Saison 2025/2026 mit einem Spieltag. Gleich vier Teams gehen mit neuen Vorzeichen an den Start: Viktoria Potsdam und der Angermünder FC als Aufsteiger, Fortuna Babelsberg und der SV Zehdenick nach dem Abstieg aus der Brandenburgliga. Viele Mannschaften kennen sich gut aus der Vorsaison, in der Stahl Brandenburg souverän Meister wurde. Nun wollen alle Teams mit einem positiven Ergebnis in die neue Spielzeit starten.

Die SG Einheit Zepernick 1925 belegte in der Vorsaison Rang 3 und gehörte zu den Spitzenmannschaften der Liga. Zum Auftakt empfängt Zepernick den Schönower SV 1928, der 2024/2025 als Aufsteiger Platz 12 erreichte und sich damit in der Liga hielt. Das Duell bringt ein Aufeinandertreffen von zwei Vereinen, die aus unterschiedlichen Tabellenregionen der vergangenen Runde kommen. ---

Der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 beendete die letzte Saison auf Rang 4. Zum Auftakt empfängt Concordia nun Fortuna Babelsberg, das den Gang aus der Brandenburgliga in die Landesliga antreten musste. Ein steht ein brisantes Duell gleich zum Auftakt an ---

Der SV Eintracht Alt Ruppin spielte 2024/2025 eine solide Saison und erreichte Rang 6. Nun kommt es gleich am ersten Spieltag zum Vergleich mit dem FSV Bernau, der als Siebter nur knapp hinter Alt Ruppin landete. Beide Vereine lieferten sich in der Vorsaison interessante Duelle ---

Der FC Schwedt 02 beendete die Vorsaison auf Rang 13 und schaffte damit den Ligaverbleib. Nun geht es zum Auftakt gegen den FC 98 Hennigsdorf, der mit Platz 10 eine stabile Runde spielte. Zwei Teams, die sich bereits in der vergangenen Spielzeit begegneten. Es scheint ein enges Duell zu werden. ---

Der SV Viktoria Potsdam startet nach dem Aufstieg in die Landesliga Nord in die neue Saison. Zum Auftakt empfangen die Potsdamer den BSC Fortuna Glienicke, der in der letzten Spielzeit Platz 5 belegte und im oberen Drittel mitmischte. Ein reizvolles Aufeinandertreffen zwischen einem Neuling und einem etablierten Team. ---

Der SV Falkensee-Finkenkrug lieferte 2024/2025 eine herausragende Saison ab und wurde mit Vizemeister. Am ersten Spieltag kommt es zum Duell mit dem SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse, der als Achter im gesicherten Mittelfeld landete. Ein Duell mit klarer Ausgangslage aus der Vorsaison. ---

Der Angermünder FC geht als Aufsteiger in die neue Landesliga-Saison. Gleich zum Start empfängt Angermünde die SG Bornim, die in der vergangenen Spielzeit auf Platz 11 ins Ziel kam. Damit treffen zwei Vereine aufeinander, die mit unterschiedlichen Vorzeichen in die Saison starten ---

Der SV 1920 Zehdenick kommt als Absteiger aus der Brandenburgliga zurück in die Landesliga Nord. Am ersten Spieltag wartet das Spiel gegen den FV Preussen Eberswalde, der die letzte Saison in der Landesliga auf Rang 9 abschloss. Das dürfte ein spannenden Match werden.