Neulinge starten mit Heimspielen: Der Spielplan der Verbandsliga

Das Auftaktspiel der neuen Verbandsliga-Saison hatte der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) schon vor zwei Wochen bekanntgegeben. Zur feierlichen Eröffnung stehen sich am 22. August die SG Rot-Weiß Thalheim und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen im Derby gegenüber. Nun hat der FSA auch die weiteren Ansetzungen der neuen Spielzeit veröffentlicht.

Dabei fällt auf: Alle Liganeulinge der neuen Saison haben am ersten Spieltag das Heimrecht. Absteiger SV Blau-Weiß Zorbau empfängt den VfB Sangerhausen, die Aufsteiger SV Eintracht Emseloh und SSV Havelwinkel Warnau begrüßen den SV Blau-Weiß Dölau bzw. den Haldensleber SC.

Spannend sind zudem die Ansetzungen des 30. und damit letzten Spieltags. Dieser ist - wie dem offiziellen Spielplan zu entnehmen ist, für einen Freitagabend vorgesehen. Demnach soll die Verbandsliga-Saison am 19. Juni enden. An diesem Tag kommt es unter anderem zum potentiellen Kracher-Duell zwischen dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen und dem SSC Weißenfels. Beide belegten in der abgelaufenen Saison hinter Landesmeister 1. FC Lok Stendal die Ränge drei und zwei - und wollen gewiss wieder ganz oben angreifen.

Der 30. Spieltag im Überblick:

1. FC Bitterfeld-Wolfen – SSC Weißenfels

SC Bernburg – VfB Sangerhausen

SV Blau-Weiß Zorbau – SV Westerhausen

SV Fortuna Magdeburg – SV Blau-Weiß Dölau

SV Eintracht Emseloh – Haldensleber SC

SSV Havelwinkel Warnau – FSV Barleben

BSV Halle-Ammendorf – SV Dessau 05

SG Rot-Weiß Thalheim – VfB Merseburg

Im Verlauf der Hinrunde kommt es neben den regulären Spieltagen außerdem zu einer Englischen Woche. Anders als im Vorjahr nicht direkt im August, sondern dieses Mal erst am 16. und 17. September. Dann soll unter anderem Aufsteiger SSV Havelwinkel Warnau die mehr 200 Kilometer lange Reise zum VfB Sangerhausen antreten. Bevor allerdings die neue Saison eröffnet wird, kommen am 14. Juli noch alle Verbandsligisten beim Staffeltag in Bernburg zusammen. Dann geht es um organisatorische Fragen, die Feinabstimmung der Spielpläne sowie dem Austausch zwischen Vereinen und Verband.

