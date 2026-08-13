Neuling will die ersten Punkte: Weyhe muss nach Esperke

Aufsteiger SV Weyhe will Auswärts wieder eine gute Leistung zeigen – Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Nach der 0:4-Auftaktniederlage gegen Oberliga-Absteiger STK Eilvese peilt der SV Weyhe am Samstag die ersten Bezirksliga-Zähler der Saison an. Beim SV Esperke erwartet Trainer Dominik Mahn jedoch die nächste Geduldsprobe.

Für den Aufsteiger hielt der Auftakt in der Bezirksliga ein Mammutprogramm bereit: Nach dem Aus im Pokal gegen den SC Twistringen folgte am 1. Spieltag eine 0:4-Heimpleite gegen das Top-Team STK Eilvese. Trotz der Niederlage blickt Trainer Dominik Mahn keineswegs verunsichert nach vorn: „Nach dem Kracher zum Saisonauftakt gegen Eilvese beginnt für uns jetzt ehrlicherweise so richtig die Bezirksliga-Saison. Wir erwarten wieder intensive 90 Minuten und haben in den ersten Spielen bereits gemerkt, dass Fehler in dieser Liga schneller bestraft werden.“

Gegen den kommenden Gegner SV Esperke fordert der Weyhe-Coach daher vor allem mehr Kaltschnäuzigkeit und Fokus. „Wir wollen defensiv erneut geschlossen auftreten, gleichzeitig aber mit Ball mutig sein und offensiv aktiv werden“, gibt Mahn die Marschroute vor. Die Gastgeber erwischten hingegen einen Traumstart: Der SV setzte sich am 1. Spieltag dank des entscheidenden Treffers von J. Stichnoth (71.) knapp mit 1:0 beim SV Brigitta-Elwerath Steimbke durch und reist mit Rückenwind ins erste Heimspiel.