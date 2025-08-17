Neuling Viktoria Goch II punktet zum Start

Viktoria Goch II ist mit einem Punktgewinn ins Abenteuer Bezirksliga gestartet. Das Team von Trainer Ernes Tiganj, das den Durchmarsch von der Kreisliga B in die Bezirksliga geschafft hat, erreichte zum Auftakt vor gut 100 Zuschauern im Hubert-Houben-Stadion ein 1:1 (0:0) in der Heimpartie gegen den SV Rindern, der als Kandidat für einen Spitzenplatz gilt.

Ernes Tiganj musste auf seinen neuen Torjäger Igor Puschenkow (Gelbsperre aus der Vorsaison) sowie Maik Joosten (Kreuzbandriss) verzichten. Sein Gegenüber Christian Roeskens ging mit Respekt vor dem Gegner in das Spiel. „Es ist eine schwierige Aufgabe, gleich zum Auftakt auf einen Neuling zu treffen“, sagte der Coach des SV Rindern.

In der ersten Viertelstunde tat sich nicht viel – es war ein Mittelfeldgeplänkel mit einigen Zweikämpfen. Die Defensivreihen hatten wenig Arbeit, weil es hüben wie drüben einige Fehlpässe gab. Der Gast übernahm dann aber immer mehr die Kontrolle über das Spiel und kam zu ersten Chancen. Erst hatte Maximilian Janssen Pech mit einem Fallrückzieher. Dann scheiterte Lukas Müller aus kurzer Distanz an Viktoria-Keeper Lars Thielen. Kurz vor der Pause vergab Janssen aus aussichtsreicher Position.

Nach Wiederanpfiff kam mehr Leben in die Partie. Nach einem Fehler des SV Rindern im Aufbau sorgte Marvin Gisberts (52.) nach einem Alleingang mit einem Schuss aus 16 Metern für die 1:0-Führung des Aufsteigers. Der SV Rindern erhöhte anschließend den Druck, machte aber dadurch auch mehr Räume für die Gocher frei.

Der Ausgleich fiel in der 67. Minute. Erst zwang Janssen den Gocher Torhüter bei einem Freistoß zu einer Glanzparade. Den daraus resultierenden Eckball servierte Maximilian Janssen punktgenau auf den Kopf von Mika Winkler (67.), der den verdienten Ausgleich markierte. Danach versuchte der Gast, das zweite Tor nachzulegen. Aber der Aufsteiger stand sicher in der Defensive und ließ gegen einfallslose Rinderner wenig zu.

„Wir hätten vor der Halbzeit zwei Treffer erzielen müssen. Aber wir befinden uns aktuell in einer Spirale, in der wir keine Tore schießen. Hier war mehr zu holen“, stellte Christian Roeskens enttäuscht fest. Sein Gegenüber Ernes Tiganj sagte: „Zum Schluss hat uns etwas die Kraft gefehlt. Aber ich bin mit der Leistung der Mannschaft zufrieden. Im Endeffekt war das Ergebnis gerecht.“

Viktoria Goch II: Thielen - Johnson (63. Wurring), Barbara, Schütz, Jaschek (75. Peters), Knak, Müller, Hebben (87. Vöckel), Bruns (54. Kern), Gisberts, Nafin.

SV Rindern: Janßen - Romanow, Winkler, Artas, Tiemer, Boßmann, Albrecht, Ploenes, Kramer (82. Roosen), Müller (70. Al Ahmad), Janssen.