Torschütze Sebastian Schneider und der TSV Steinbach II verpassen in Friedberg einen Punktgewinn nur knapp. (© Björn Franz)

Neuling TSV Steinbach II wird für Aufholjagd nicht belohnt Teaser HL: +++ Die Mannschaft von Trainer Maik Six kassiert in der Fußball-Hessenliga eine letztlich unglückliche Niederlage bei Türk Gücü Friedberg. Obwohl sie schon mit 0:3 zurückliegt +++

FRIEDBERG - Trotz eines beherzten Auftritts hat Fußball-Hessenligist TSV Steinbach II mit 2:4 (2:3) am späten Samstagnachmittag bei Türk Gücü Friedberg verloren. Es war wie so oft in dieser Saison. Der Neuling war rein fußballerisch betrachtet auf Augenhöhe mit einem gestandenen Hessenligateam. Er nutzte aber seine Chancen zu inkonsequent und gab die Punkte einmal mehr durch individuelle Fehler ab.