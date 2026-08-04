Neuling TS Einfeld findet guten Saisoneinstieg – 4:2 gegen Altenholz

Christoph Wegener (TS Einfeld) leitete die Wende ein. – Foto: Olaf Wegerich

Der Aufsteiger TS Einfeld hat zum Auftakt der Verbandsliga-Saison 2026/27 für ein echtes Ausrufezeichen gesorgt. Vor 125 Fans bezwang die Mannschaft von Trainer Dennis Sanft den TSV Altenholz verdient mit 4:2 (2:1). Den Grundstein für den ersten Dreier legten die Hausherren nach einer temporeichen Partie vor allem mit einer starken taktischen Reaktion und einem eiskalten Joker nach dem Seitenwechsel.

Dabei brauchten die Neumünsteraner Vorstädter eine gewisse Anlaufzeit. „Wir haben die erste Viertelstunde so ein bisschen noch gebraucht, um in die Klasse reinzukommen und zurechtzufinden“, blickte TS-Coach Dennis Sanft zurück. Altenholz versuchte von Beginn an, mit körperbetontem Spiel und langen Diagonalbällen Druck auf die Einfelder Viererkette auszuüben.

Aus dieser Phase resultierte auch der frühe Rückstand, als Mats Ellwanger in der 13. Minute zuschlug. Doch Einfeld schüttelte den Schreck schnell ab: „Danach sind wir besser ins Spiel gekommen“, so Sanft. Christoph Wegener drehte das Spiel noch vor der Pause per sicher verwandeltem Elfmeter (20.) und einem sehenswerten Freistoß (42.) eigenhändig zur 2:1-Pausenführung.

Joker Björn Steinmetz sticht doppelt: Jubel über den ersten Dreier

Nach dem Wiederanpfiff übernahm der Neuling immer mehr die Spielkontrolle und hielt die robust agierenden Gäste vom eigenen Kasten fern. Den entscheidenden Impuls von der Bank brachte schließlich Trainer Sanft mit der Einwechslung von Sturmtank Björn Steinmetz. Da Steinmetz nach überstandener Urlaubsphase noch nicht für volle 90 Minuten im Saft steht, schickte ihn sein Coach in der 64. Minute auf den Rasen – ein Schachzug, der sich sofort auszahlte.

Binnen weniger Minuten wirbelte Steinmetz die Gäste-Abwehr durcheinander und schlug doppelt zu: Erst traf er in der 72. Minute zum 3:1, nur vier Minuten später legte er eiskalt das 4:1 nach (76.). Altenholz gab sich zwar nicht geschlagen und verkürzte durch Mats Ellwangers zweiten Treffer noch einmal auf 4:2 (82.), doch Einfeld brachte den Vorsprung souverän über die Zeit.

Entsprechend zufrieden zog Dennis Sanft nach Abpfiff ein positives Fazit: „Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit dem Spiel gestern. Fürs erste Spiel war das schon richtig gut in der Klasse.“