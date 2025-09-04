 2025-09-03T11:53:45.970Z

Allgemeines
– Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Neuling SG Union Klosterfelde II will Überraschung gegen BW Gartz

Landesklasse Nord: Die Übersicht über die vorgezogenen Spiele

Noch ist die Saison jung, doch die vorgezogenen Begegnungen des 14. Spieltags in der Landesklasse Nord versprechen wichtige Weichenstellungen. Während die Spitzenmannschaften ihre Positionen festigen wollen, kämpfen die Kellerkinder um Anschluss ans Mittelfeld.

---

Morgen, 19:30 Uhr
SG Union 1919 Klosterfelde
SG Union 1919 KlosterfeldeKlosterfelde II
SV Blau-Weiß 90 Gartz
SV Blau-Weiß 90 GartzBW Gartz
19:30

Die Reserve aus Klosterfelde will nach dem 1:1 gegen Prenzlau den ersten Saisonsieg einfahren. Gegen Spitzenreiter Gartz wartet jedoch ein echter Härtetest. Die Gäste haben mit zwei Siegen aus zwei Spielen und zwölf erzielten Toren ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit ihrer treffsicheren Offensive reist Blau-Weiß als klarer Favorit an, doch Klosterfelde will den Heimvorteil nutzen, um für eine Überraschung zu sorgen.

---

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SpG Lunow/Oderberg
SpG Lunow/OderbergSpG Lunow/Oderberg
FSV Schorfheide Joachimsthal
FSV Schorfheide JoachimsthalJoachimsthal
14:00

Lunow/Oderberg wartet nach zwei Spieltagen noch auf den ersten Treffer der Saison, zeigte aber beim 0:0 in Birkenwerder defensive Stabilität. Joachimsthal hingegen reist mit Rückenwind an: Nach dem 2:1 gegen Ahrensfelde hat das Team vier Punkte auf dem Konto und will sich im oberen Tabellendrittel festsetzen. Der Schlüssel für Lunow/Oderberg wird sein, im Angriff mutiger zu agieren, um die kompakten Gäste unter Druck zu setzen.

---

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SC Victoria 1914 Templin
SC Victoria 1914 TemplinSC Templin
Birkenwerder BC 1908
Birkenwerder BC 1908Birkenwerder
14:00live

Absteiger Templin steckt nach zwei Niederlagen im Tabellenkeller fest. Auch die 0:3-Niederlage in Strausberg zeigte, dass die Abstimmung noch fehlt. Birkenwerder hingegen punktete zuletzt in einem umkämpften 0:0 gegen Lunow/Oderberg und will nun auswärts nachlegen. Beide Teams stehen früh in der Saison unter Druck – ein Erfolg könnte die Richtung für die kommenden Wochen vorgeben.

---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
1. SV Oberkrämer 11
1. SV Oberkrämer 11Oberkrämer
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896 II
15:00

Ein Spitzenspiel wartet in Oberkrämer: Beide Teams sind mit zwei Siegen gestartet und gehören zur Topgruppe der Liga. Oberkrämer drehte zuletzt die Partie gegen Oberhavel Velten und bewies Moral. Sachsenhausen II reist mit breiter Brust an, nach dem klaren 5:2 gegen Gramzow, bei dem Tobias Lindner mit drei Toren glänzte. Die Zuschauer dürfen sich auf ein Duell zweier selbstbewusster Mannschaften freuen, bei dem Kleinigkeiten den Unterschied machen könnten.

