Neuling SG Union Klosterfelde II will Überraschung gegen BW Gartz

Noch ist die Saison jung, doch die vorgezogenen Begegnungen des 14. Spieltags in der Landesklasse Nord versprechen wichtige Weichenstellungen. Während die Spitzenmannschaften ihre Positionen festigen wollen, kämpfen die Kellerkinder um Anschluss ans Mittelfeld.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Die Reserve aus Klosterfelde will nach dem 1:1 gegen Prenzlau den ersten Saisonsieg einfahren. Gegen Spitzenreiter Gartz wartet jedoch ein echter Härtetest. Die Gäste haben mit zwei Siegen aus zwei Spielen und zwölf erzielten Toren ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit ihrer treffsicheren Offensive reist Blau-Weiß als klarer Favorit an, doch Klosterfelde will den Heimvorteil nutzen, um für eine Überraschung zu sorgen. ---

Lunow/Oderberg wartet nach zwei Spieltagen noch auf den ersten Treffer der Saison, zeigte aber beim 0:0 in Birkenwerder defensive Stabilität. Joachimsthal hingegen reist mit Rückenwind an: Nach dem 2:1 gegen Ahrensfelde hat das Team vier Punkte auf dem Konto und will sich im oberen Tabellendrittel festsetzen. Der Schlüssel für Lunow/Oderberg wird sein, im Angriff mutiger zu agieren, um die kompakten Gäste unter Druck zu setzen. ---

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr SC Victoria 1914 Templin SC Templin Birkenwerder BC 1908 Birkenwerder 14:00 live PUSH

Absteiger Templin steckt nach zwei Niederlagen im Tabellenkeller fest. Auch die 0:3-Niederlage in Strausberg zeigte, dass die Abstimmung noch fehlt. Birkenwerder hingegen punktete zuletzt in einem umkämpften 0:0 gegen Lunow/Oderberg und will nun auswärts nachlegen. Beide Teams stehen früh in der Saison unter Druck – ein Erfolg könnte die Richtung für die kommenden Wochen vorgeben. ---