Neuling mit hochkarätigem Personal: VfB Hallbergmoos bei Wacker München gefordert

Nach dem Vergnügen kommt die Arbeit: Der Hallbergmooser Festtag mit dem überragenden 1:0-Sieg gegen Wasserburg ist vorbei, jetzt wartet wieder ein hartes Stück Arbeit auf den VfB.

Hallbergmoos – Nach dem Spitzenspiel zum Auftakt geht es für die Hallbergmooser im Rahmen der ersten Englischen Woche nun zu Aufsteiger Wacker München (Dienstag, 18.30 Uhr). Diesmal reist Hallbergmoos als Favorit an.

„Münchner Mannschaften können immer Fußball spielen“

„Wir durften uns alle einen Tag lang über den Sieg freuen“, sagt Trainer Andreas Giglberger, „aber das ist jetzt vorbei.“ Schon als klassischen Innenverteidiger liebten die Fans Giglberger, weil er ein Arbeiter war und auch bei Erfolgen nie abhob. Genau das lebt er seinen Jungs nun auch als Trainer vor und erwartet die gleiche Intensität in einem Spiel mit wesentlich weniger Wow-Faktor. Diesmal kommen nicht mehrere hundert Zuschauer, und statt Tribüne gibt es die Bezirkssportanlage an der Demleitner Straße. Bei allem Respekt vor dem Gegner ist das nun eines dieser Spiele, die man gewinnen muss, um in der Tabelle ganz vorne dabei zu sein.

„Münchner Mannschaften können immer Fußball spielen“, findet Giglberger. Bei den Aufsteigern von Wacker München haben etliche Spieler in der Vergangenheit schon Regional- oder Bayernliga gespielt. Trainer Fabian Lamotte spielte einst sogar in der Bundesliga für Schalke 04 sowie in der 2. Bundesliga für den TSV 1860 München. Summa summarum kommt ein Aufsteiger in die Landesliga, der sich im gehobenen Amateurfußball auskennt. Im ersten Spiel gegen die SpVgg Unterhaching II führte Tradi㈠tionsclub Wacker nach zwölf Minuten schon 2:0, kam am Ende aber nicht über ein 2:2 hinaus.

Emil Kierdorf zurück im Kader – aber wohl zuerst auf der Bank

Zum selbstbewussten Auftreten von Trainer Andreas Giglberger gehört aber auch, dass man sich bei dem Blick auf den Gegner nicht verrückt macht. „Manche Mannschaften kümmern sich zu 80 Prozent um das Problem und nur zu 20 Prozent um die Lösung.“ Das Problem in einem Fußballspiel sei der Gegner, der logischerweise andere Pläne verfolge als man selbst.

Bei den Hallbergmoosern ist der in der Vorbereitung starke Mittelstürmer Emil Kierdorf wieder im Kader. Nach einer Woche ohne Training sitzt er erst einmal auf der Bank und kann als Brecher im gegnerischen Strafraum ein neues Element ins Spiel bringen. Im Sturmzentrum hat Giglberger derzeit auch keinen Grund, etwas zu ändern. Arian Kurmehaj machte gegen Wasserburg ein gutes Spiel, nahm sich beim Elfmeterpfiff selbstbewusst den Ball und verwandelte äußerst sicher. Damit krönte er eine starke Leistung und wird bei Wacker nun am zweiten Saisontor arbeiten. Dann dürfte in Hallbergmoos erneut gefeiert werden.