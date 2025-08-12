Neuling Hedendorf/Neukloster startet gleich wieder durch

In der 4. Kreisklasse kämpften beide Seite an Seite um den Titel, die VSV holten aus den beiden direkten Vergleichen gerade mal einen Zähler. Das sah diesmal völlig anders aus, schon zur Halbzeit führte das Team von Spielertrainer Marvin Breuer mit 6:1.

Die drei Absteiger aus der 2. Kreisklasse hatten sich ihren Start sicherlich auch anders vorgestellt. Lediglich der Schwinger SC holte beim Derby in Hagen einen Punkt. Für den TSV Apensen III, 0:4 gegen den ASC Cranz-Estebrügge III, und die SV Ahlerstedt/Ottendorf V, 1:2 in Horneburg gegen den FSV Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg, ging es eine Klasse tiefer gleich so weiter, wie man aufgehört hatte.