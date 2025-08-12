 2025-08-11T11:59:41.423Z

Der Spieltag
Auch die 3. Kreisklasse ging endlich wieder los.
Auch die 3. Kreisklasse ging endlich wieder los. – Foto: Marc Allers

Neuling Hedendorf/Neukloster startet gleich wieder durch

3. Kreisklasse: Absteiger starten schlecht - Agathenburg/Dollern kommt zuhause unter die Räder

Verlinkte Inhalte

3. Kreisklasse Stade
Ahlerstedt/O V
Schwinger SC
TSV Apensen III
Hammah III

Der Start in der 3. Kreisklasse hatte es in sich. Im direkten Aufsteigerduell kam der SV Agathenburg/Dollern II gegen die VSV Hedendorf/Neukloster III mit 3:8 unter die Räder. Als besonders treffsicher präsentierte sich Daniel Dumke, der drei Treffer zum hohen Sieg gegen seinen Ex-Verein beisteuerte.

In der 4. Kreisklasse kämpften beide Seite an Seite um den Titel, die VSV holten aus den beiden direkten Vergleichen gerade mal einen Zähler. Das sah diesmal völlig anders aus, schon zur Halbzeit führte das Team von Spielertrainer Marvin Breuer mit 6:1.

Die drei Absteiger aus der 2. Kreisklasse hatten sich ihren Start sicherlich auch anders vorgestellt. Lediglich der Schwinger SC holte beim Derby in Hagen einen Punkt. Für den TSV Apensen III, 0:4 gegen den ASC Cranz-Estebrügge III, und die SV Ahlerstedt/Ottendorf V, 1:2 in Horneburg gegen den FSV Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg, ging es eine Klasse tiefer gleich so weiter, wie man aufgehört hatte.

So., 10.08.2025, 12:30 Uhr
SV Agathenburg Dollern
SV Agathenburg DollernAgathenb./Do II
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. III
3
8
Abpfiff

So., 10.08.2025, 11:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah III
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen V
1
1
Abpfiff

So., 10.08.2025, 12:00 Uhr
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen III
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr III
0
4
Abpfiff

So., 10.08.2025, 13:00 Uhr
SG FSV Blie.-N. / Horneburg
SG FSV Blie.-N. / HorneburgSG FSV Blie.-N. / Horneburg III
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O V
2
1
Abpfiff

Fr., 08.08.2025, 19:30 Uhr
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen III
Schwinger SC
Schwinger SCSchwinger SC
1
1
Abpfiff

Fr., 08.08.2025, 20:00 Uhr
MTV Wangersen
MTV WangersenWangersen
SuSV Heinbockel
SuSV HeinbockelHeinbockel
1
2

Aufrufe: 012.8.2025, 14:00 Uhr
Michael BrunschAutor