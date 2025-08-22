 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Bernd Pflughöft

Neuling Grün-Weiß Großbeeren fordert Vizemeister Teltower FV heraus

Landesklasse Ost: Die Übersicht über die Partien des 1. Spieltags

Die neue Saison in der Landesklasse Ost beginnt am morgigen Samstag – mit einem Auftaktspieltag, der es in sich hat. Vizemeister Teltower FV, die letztjährigen Topteams SG Schulzendorf und MTV Wünsdorf starten allesamt mit spannenden Prüfungen. Gleich drei neue Teams mischen mit: FSV Union Fürstenwalde II nach dem Abstieg, 1. FC Frankfurt II und SV Grün-Weiß Großbeeren als Aufsteiger. Es ist angerichtet für ein hochklassiges Eröffnungswochenende.

---

Morgen, 11:30 Uhr
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne. II
SG Schulzendorf 1931
SG Schulzendorf 1931Schulzendorf
11:30

Der erste Anstoß der neuen Saison gehört zwei Teams, die 2024/2025 in der oberen Tabellenhälfte landeten. Schöneiche II zeigte zum Ende der vergangenen Spielzeit solide Leistungen, verlor jedoch das letzte Duell mit 1:3 in Markendorf. Schulzendorf dagegen beendete die Saison auf Rang drei – punktgleich mit Wünsdorf – und zeigte beim 3:0 gegen Eisenhüttenstadt noch einmal seine Dominanz.

---

Morgen, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Großbeeren
SV Grün-Weiß GroßbeerenGroßbeeren
Teltower FV 1913
Teltower FV 1913Teltower FV
15:00

Für Aufsteiger Großbeeren beginnt das Abenteuer Landesklasse gleich mit einem echten Härtetest. Der Teltower FV landete 2024/2025 auf Rang zwei und brachte mit einem 1:1 in Briesen am letzten Spieltag die Vizemeisterschaft ins Ziel. Mit über 80 erzielten Toren gehörte das Team zu den offensivstärksten der Liga. Großbeeren wird seine Heimstärke brauchen, um dem Favoriten Paroli bieten zu können.

---

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Dynamo Eisenhüttenstadt
FSV Dynamo EisenhüttenstadtFSV Dynamo
SV Blau-Weiß Dahlewitz
SV Blau-Weiß DahlewitzDahlewitz
15:00

Beide Teams gehen mit unterschiedlichen Eindrücken in die neue Spielzeit. Eisenhüttenstadt musste sich am letzten Spieltag der vergangenen Runde beim 0:3 in Schulzendorf klar geschlagen geben und beendete die Saison auf Rang 13. Dahlewitz dagegen überraschte mit einem 4:3-Heimsieg gegen Briesen.

---

Morgen, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiss Markendorf
SV Blau-Weiss MarkendorfMarkendorf
FSV Admira 2016
FSV Admira 2016FSV Admira
15:00

Zum Auftakt kommt es zu einem Duell zweier Teams, die in der vergangenen Saison auf den Plätzen sechs und neun kamen. Markendorf beendete die Spielzeit mit einem 3:1-Sieg gegen Schöneiche II. Admira glänzte beim 4:0 gegen Dahlewitz und holte sich mit dem Saisonfinale viel Selbstvertrauen.

---

Morgen, 15:00 Uhr
FV Blau-Weiß 90 Briesen
FV Blau-Weiß 90 BriesenFV Blau-Weiß
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union II
15:00live

Für Absteiger FSV Union Fürstenwalde II beginnt die Runde in Briesen – und das gegen ein Heimteam, das zuletzt mit konstant starken Leistungen glänzte. Der FV beendete die Saison mit einem Remis gegen Vizemeister Teltow (1:1). Abzuwarten bleibt, wie sich Fürstenwalde II zum Auftakt schlägt, denn Briesen ist zu Hause eine Macht.

---

Morgen, 15:00 Uhr
MSV Zossen 07
MSV Zossen 07MSV Zossen
SV Grün-Weiß Union Bestensee
SV Grün-Weiß Union BestenseeSV Bestensee
15:00

In diesem Duell treffen zwei Teams aufeinander, die in der Vorsaison im unteren Mittelfeld landeten. Zossen hatte zum Abschluss gegen Wünsdorf mit 1:3 das Nachsehen, Bestensee dagegen beendete die Saison mit einem 4:3-Auswärtssieg in Königs Wusterhausen. Ein Duell auf Augenhöhe scheint morgen wahrscheinlich.

---

Morgen, 15:00 Uhr
Breesener SV Guben Nord
Breesener SV Guben NordGuben Nord
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf. II
15:00

Aufsteiger 1. FC Frankfurt II startet mit einem Gastspiel beim 14. der Vorsaison. Guben Nord kassierte zuletzt in der Saison 2024/2025 eine 1:11-Niederlage beim Meister Großziethen und dürfte motiviert sein, sich im ersten Heimspiel besser zu präsentieren. Frankfurt II wird alles daran setzen, mit einem Sieg in die neue Saison zu starten. Die Gastgeber sind jedoch erfahren und wissen, wie man unangenehm zu bespielen ist.

---

Morgen, 15:00 Uhr
MTV Wünsdorf 1910
MTV Wünsdorf 1910Wünsdorf
FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
FSV Eintracht 1910 Königs WusterhausenFSV 1910 KW
15:00

Der letztjährige Vierte trifft auf den Elften. Wünsdorf will den Heimvorteil nutzen. Königs Wusterhausen verlor am letzten Spieltag der vergangenen Saison knapp mit 3:4 gegen Bestensee. Es ist mit einem spannenden Match zu rechen, bei dem Kleinigkeiten entscheiden könnten.

