Neuling Grün-Weiß Großbeeren fordert Vizemeister Teltower FV heraus

Die neue Saison in der Landesklasse Ost beginnt am morgigen Samstag – mit einem Auftaktspieltag, der es in sich hat. Vizemeister Teltower FV, die letztjährigen Topteams SG Schulzendorf und MTV Wünsdorf starten allesamt mit spannenden Prüfungen. Gleich drei neue Teams mischen mit: FSV Union Fürstenwalde II nach dem Abstieg, 1. FC Frankfurt II und SV Grün-Weiß Großbeeren als Aufsteiger. Es ist angerichtet für ein hochklassiges Eröffnungswochenende.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Der erste Anstoß der neuen Saison gehört zwei Teams, die 2024/2025 in der oberen Tabellenhälfte landeten. Schöneiche II zeigte zum Ende der vergangenen Spielzeit solide Leistungen, verlor jedoch das letzte Duell mit 1:3 in Markendorf. Schulzendorf dagegen beendete die Saison auf Rang drei – punktgleich mit Wünsdorf – und zeigte beim 3:0 gegen Eisenhüttenstadt noch einmal seine Dominanz. ---

Für Aufsteiger Großbeeren beginnt das Abenteuer Landesklasse gleich mit einem echten Härtetest. Der Teltower FV landete 2024/2025 auf Rang zwei und brachte mit einem 1:1 in Briesen am letzten Spieltag die Vizemeisterschaft ins Ziel. Mit über 80 erzielten Toren gehörte das Team zu den offensivstärksten der Liga. Großbeeren wird seine Heimstärke brauchen, um dem Favoriten Paroli bieten zu können. ---

Beide Teams gehen mit unterschiedlichen Eindrücken in die neue Spielzeit. Eisenhüttenstadt musste sich am letzten Spieltag der vergangenen Runde beim 0:3 in Schulzendorf klar geschlagen geben und beendete die Saison auf Rang 13. Dahlewitz dagegen überraschte mit einem 4:3-Heimsieg gegen Briesen. ---

Zum Auftakt kommt es zu einem Duell zweier Teams, die in der vergangenen Saison auf den Plätzen sechs und neun kamen. Markendorf beendete die Spielzeit mit einem 3:1-Sieg gegen Schöneiche II. Admira glänzte beim 4:0 gegen Dahlewitz und holte sich mit dem Saisonfinale viel Selbstvertrauen. ---

Für Absteiger FSV Union Fürstenwalde II beginnt die Runde in Briesen – und das gegen ein Heimteam, das zuletzt mit konstant starken Leistungen glänzte. Der FV beendete die Saison mit einem Remis gegen Vizemeister Teltow (1:1). Abzuwarten bleibt, wie sich Fürstenwalde II zum Auftakt schlägt, denn Briesen ist zu Hause eine Macht. ---

In diesem Duell treffen zwei Teams aufeinander, die in der Vorsaison im unteren Mittelfeld landeten. Zossen hatte zum Abschluss gegen Wünsdorf mit 1:3 das Nachsehen, Bestensee dagegen beendete die Saison mit einem 4:3-Auswärtssieg in Königs Wusterhausen. Ein Duell auf Augenhöhe scheint morgen wahrscheinlich. ---

Aufsteiger 1. FC Frankfurt II startet mit einem Gastspiel beim 14. der Vorsaison. Guben Nord kassierte zuletzt in der Saison 2024/2025 eine 1:11-Niederlage beim Meister Großziethen und dürfte motiviert sein, sich im ersten Heimspiel besser zu präsentieren. Frankfurt II wird alles daran setzen, mit einem Sieg in die neue Saison zu starten. Die Gastgeber sind jedoch erfahren und wissen, wie man unangenehm zu bespielen ist. ---

Morgen, 15:00 Uhr MTV Wünsdorf 1910 Wünsdorf FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen FSV 1910 KW 15:00 PUSH