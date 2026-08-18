Neuling gleich Geheimfavorit - Uster und Höngg vor schwieriger Saison? Der Ausblick auf die Interregio-Gruppe 4 von Marco Huber · Heute, 17:08 Uhr · 0 Leser

Lachen/Altendorf (in rot) und Red Star trafen bereits in der letzten Saison aufeinander. – Foto: Chris S

Am Wochenende rollt der Ball auch auf den interregionalen Fussballplätzen endlich wieder. Die Konstellation der Interregio-Gruppe 4 lässt eine spannende Saison vermuten. Die Gruppe ist bunt zusammengemischt und breit aufgestellt. Teams aus der Zentralschweiz, dem Tessin und Zürcher Verbandsgebiet. Hier treffen Absteiger aus der 1. Liga, Aufsteiger aus der 2. Liga regional und mehrere etablierte Interregio-Vereine aufeinander.

Der ganz grosse Favorit auf Platz 1 ist der FC Rotkreuz. Eine äusserst starke Truppe haben die Zuger da zusammen, die im zweiten Anlauf unbedingt in die 1. Liga zurückwill. Der Verein hat einiges in das Unterfangen Aufstieg investiert. Rotkreuz gilt es zu schlagen, wenn man vorne mitspielen will. Alle Sommertransfers der Interregio-Gruppe 4 auf einen Blick

Andere Innerschweizer Teams wie Cham II, Emmen und Ibach waren zuletzt eher im Mittelfeld klassiert. Sursee spielte in der letzten Saison bis zuletzt um den Aufstieg mit. Nun kam es bei den Luzernern zu einem Umbruch. Tendenziell dürfte der auf dem Sportplatz Schlottermilch beheimatete Klub aber wieder im vorderen Tabellendrittel anzutreffen sein. Zudem ist Goldau nach einem Jahr Absenz zurück in der Interregio.

Beim FC Sursee kam es in der Sommerpause zu vielen Veränderungen im Kader. – Foto: Urs Ottiger

Hungrige Tessiner Eine Rolle um die vorderen Ränge spielen will sicherlich auch der FC Chiasso. Die Südtessiner spielten vor gar nicht mal allzu langer Zeit noch Challenge League. Eine Zeit lang wurde Chiasso sogar vom italienischen Weltmeister Gianluca Zambrotta trainiert. Was einige Jahre darauf folgte war jedoch weitaus weniger mondän. 2023 ging der FC Chiasso Konkurs und musste in der 4. Liga neu beginnen. Inzwischen ist man auf ziemlich direkten Weg zurück auf dem interregionalen Parkett. Und dabei soll es nicht bleiben. Die anderen Tessiner Teams Malcantone und Gambarogno waren zuletzt auch in der Spitzengruppe. Gambarogno ist bekannt und gefürchtet dafür, dass man nahezu keine Gegentore bekommt. Auch diese beiden Teams werden wohl Teil der erweiterten Spitzengruppe sein.

Im Sommer 2021 spielte Chiasso noch im Schweizer Cup gegen Unterstrass. – Foto: Reto Schlatter

Limmattaler Starensemble vor neuen Aufgaben Ebenfalls in dieser Tabellenregion vorfinden wird man Aufsteiger Oetwil-Geroldswil – und damit zum ersten von fünf Vertretern aus dem FVRZ-Gebiet. Das mit allerlei klangvollen Namen besetzte Team von Trainer Leonel Romero kann wohl als Geheimfavorit dieser Gruppe angesehen werden. Die Limmattaler haben zahlreiche Zugänge und Abgänge zu verzeichnen. Der Verein hat für die Herausforderungen in der höheren Liga kräftig investiert und mehrere erfahrene Spieler aus der Gruppe geholt. Bemerkenswertester Abgang ist natürlich der Rücktritt von Altmeister und Ex-Profi Oliver Buff. Die Vorbereitung verlief vielversprechend. Zuletzt gab es lauter Siege. Defensiv scheint Oetwil-Geroldswil auch gegen stärkere Gegner als noch in der 2. Liga regional stabil zu sein. Das ist für eine erfolgreiche Interregio-Kampagne Gold wert.

Die Spieler des FC Oetwil-Geroldswil schafften souverän den erstmaligen Aufstieg in die 2. Liga interregional. – Foto: Reto Schlatter