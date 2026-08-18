Neuling gleich Geheimfavorit - Uster und Höngg vor schwieriger Saison?

Am Wochenende rollt der Ball auch auf den interregionalen Fussballplätzen endlich wieder. Die Konstellation der Interregio-Gruppe 4 lässt eine spannende Saison vermuten. Die Gruppe ist bunt zusammengemischt und breit aufgestellt. Teams aus der Zentralschweiz, dem Tessin und Zürcher Verbandsgebiet. Hier treffen Absteiger aus der 1. Liga, Aufsteiger aus der 2. Liga regional und mehrere etablierte Interregio-Vereine aufeinander.
Der ganz grosse Favorit auf Platz 1 ist der FC Rotkreuz. Eine äusserst starke Truppe haben die Zuger da zusammen, die im zweiten Anlauf unbedingt in die 1. Liga zurückwill. Der Verein hat einiges in das Unterfangen Aufstieg investiert. Rotkreuz gilt es zu schlagen, wenn man vorne mitspielen will.
Alle Sommertransfers der Interregio-Gruppe 4 auf einen Blick
Andere Innerschweizer Teams wie Cham II, Emmen und Ibach waren zuletzt eher im Mittelfeld klassiert. Sursee spielte in der letzten Saison bis zuletzt um den Aufstieg mit. Nun kam es bei den Luzernern zu einem Umbruch. Tendenziell dürfte der auf dem Sportplatz Schlottermilch beheimatete Klub aber wieder im vorderen Tabellendrittel anzutreffen sein. Zudem ist Goldau nach einem Jahr Absenz zurück in der Interregio.
Eine Rolle um die vorderen Ränge spielen will sicherlich auch der FC Chiasso. Die Südtessiner spielten vor gar nicht mal allzu langer Zeit noch Challenge League. Eine Zeit lang wurde Chiasso sogar vom italienischen Weltmeister Gianluca Zambrotta trainiert. Was einige Jahre darauf folgte war jedoch weitaus weniger mondän. 2023 ging der FC Chiasso Konkurs und musste in der 4. Liga neu beginnen. Inzwischen ist man auf ziemlich direkten Weg zurück auf dem interregionalen Parkett. Und dabei soll es nicht bleiben.
Die anderen Tessiner Teams Malcantone und Gambarogno waren zuletzt auch in der Spitzengruppe. Gambarogno ist bekannt und gefürchtet dafür, dass man nahezu keine Gegentore bekommt. Auch diese beiden Teams werden wohl Teil der erweiterten Spitzengruppe sein.
Ebenfalls in dieser Tabellenregion vorfinden wird man Aufsteiger Oetwil-Geroldswil – und damit zum ersten von fünf Vertretern aus dem FVRZ-Gebiet. Das mit allerlei klangvollen Namen besetzte Team von Trainer Leonel Romero kann wohl als Geheimfavorit dieser Gruppe angesehen werden.
Die Limmattaler haben zahlreiche Zugänge und Abgänge zu verzeichnen. Der Verein hat für die Herausforderungen in der höheren Liga kräftig investiert und mehrere erfahrene Spieler aus der Gruppe geholt. Bemerkenswertester Abgang ist natürlich der Rücktritt von Altmeister und Ex-Profi Oliver Buff. Die Vorbereitung verlief vielversprechend. Zuletzt gab es lauter Siege. Defensiv scheint Oetwil-Geroldswil auch gegen stärkere Gegner als noch in der 2. Liga regional stabil zu sein. Das ist für eine erfolgreiche Interregio-Kampagne Gold wert.
Sowohl der FC Red Star wie auch der FC Lachen/Altendorf haben einen Trainerwechsel hinter sich. Bei Red Star hat Radovan Nikolic (er war schon einmal ad interim in der Verantwortung) das Zepter übernommen. Die Rotsterne wollen an eine solide Saison mit dem sechsten Schlussrang von letzter Saison anknüpfen. Es gab einige Mutationen. Die Testspiele waren solide und zuletzt setzen sich die Stadtzürcher in der Cup-Qualifikation gegen den FC Altstätten durch. Red Star sollte auch in dieser Spielzeit eine solide Rolle in der Interregio spielen.
Bei Lachen/Altendorf ist der langjährige Spieler Luca Mattia neuer Cheftrainer. Für die Märchler resultierte letzte Saison ein Platz im hinteren Tabellenmittelfeld. Da besteht sicher noch Potenzial. Der FCLA hat sich durchaus interessant verstärkt, aber beispielsweise auch die Gebrüder Egli an Linth 04 abgegeben. In der Summe ist dieses Team genug routiniert und hat die Klasse, um sich weiterhin in dieser Spielklasse zu etablieren.
Beim FC Uster hat Daniele Demasi das Traineramt inne, nachdem Etienne Scholz den Verein nach viereinhalb Jahren in Richtung Wettswil-Bonstetten verlassen hat. Damit hat beim FC Uster eine neue Ära begonnen. Lediglich eine Handvoll Akteure, die in der vergangenen Saison tragende Rollen innehatten, gehören weiter dem Kader an. Zu ihnen zählen etwa Captain Patrick Schlatter, Raphael Bachmann, Francesco Salvatore und Diego Kappler.
Dazu kommen über 20 Neuzugänge. Viel Arbeit also für den neuen Mann an der Seitenlinie. Trainer Demasi kennt den FCU als ehemaliger Spieler sowie als Trainer der zweiten Mannschaft und der A-Junioren jedoch bestens, was vor dem Hintergrund dieses Ustermer Umbruchs von Vorteil ist. Vielleicht braucht Uster zum Saisonstart etwas mehr Angewöhnungszeit. Es wird tendenziell eher ein Platz im hinteren Tabellenmittelfeld und es dürfte für den FCU auch keine Spielzeit frei von Abstiegssorgen werden.
Einen beispiellosen Unterbruch gab es beim SV Höngg. Nach dem bitteren Abstieg aus der 1. Liga haben zahlreiche Spieler den Club verlassen und anderswo angeheuert. Diesen Aderlass konnte der Quartierverein nur zum Teil kompensieren. Gleichwohl verfügt der SVH über ein gutes Gerüst und einen gut geführten Verein als gesunde Basis im Hintergrund. Und das ist das Fundament, um eine Etage tiefer wieder in die Spur zu finden und eine gute Rolle zu spielen.
Es dürfte interessant zu beobachten sein, welche Entwicklung das Team unter dem noch immer relativ neuen Trainer Fatmir Alijaj machen wird. Die Resultate der Testspiele waren in Ordnung. Zuletzt setzte es eine Niederlage im Duell zweier ehemaliger Erstligisten in der Cup-Qualifikation gegen den FC Seuzach. Wenn sich der SV Höngg gefangen und gefunden hat, ist die Mannschaft bereit ist für die neue Mission. Die Konkurrenz in dieser Gruppe ist es allerdings auch. Für den SVH resultiert am Ende wohl ein Mittelfeldplatz.
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